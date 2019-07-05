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05 июля 2019, пятница, 17:25 110
Происшествия 2019-07-05T17:25:20+03:00
Українські Новини
В Черниговской области депутат обматерил и избил председателя сельсовета

В Черниговской области депутат обматерил и избил председателя сельсовета

В с. Любеч Репкинского района Черниговской обл. народный депутат Украины ворвался на сессию сельсовета, начал нецензурно ругать главу сельсовета, а когда тот позвонил в полицию - толкнул его и швырнул телефон об стену. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР). Местное СМИ "UА:Чернигов" сообщает, что потасовка произошла между нардепом Максимом Микитасем и председателем сельсовета Сергеем Пинчуком. 

Также издание опубликовало видео перепалки и столкновения. На видео видно, как Максим Микитась ругается на Сергея Пинчука и угрожает ему тюрьмой. В ответ глава ОТГ звонит в полицию.

Затем между ними начинается потасовка, Максим Микитась отбирает у Сергея Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену.

Как сказал Сергей Пинчук, он вызвал "скорую".

Государственное бюро расследований отметило, что "расследует хулиганские действия народного депутата".

Следственными теруправлением ГБР начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий. 

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия для надлежащей фиксации совершенного правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".

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