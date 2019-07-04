Работник предприятия ОПК арестован за передачу военной информации российским спецслужбам

Шевченковский районный суд Киева арестовал и назначил залог 1,7 млн гривен для сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подозреваемого в работе на российские спецслужбы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в нем.

Отмечается, что в дальнейшем подозреваемый, во исполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт на государственное оборонное предприятие, о состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера.

3 июля при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо было задержано.

У него изъяты флэш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую последний должен был передать сотруднику российской военной разведки во время очередной встречи в городе Воронеж (Россия).

В тот же день указанному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

В четверг, 4 июля, следственным судьей Шевченковского районного суда Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, женщина хотела продать персональные данные 1,5 млн украинцев российским спецслужбам.

Ранее российские спецслужбы пытались завербовать украинских военных на Донбассе и в дипучреждениях РФ.