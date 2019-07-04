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04 июля 2019, четверг, 20:15 37
Судебная власть 2019-07-04T20:21:11+03:00
Українські Новини
Двум судьям заочно сообщили о подозрении в содействии сепаратизму и терроризму "ЛНР"

Двум судьям заочно сообщили о подозрении в содействии сепаратизму и терроризму "ЛНР"

Прокуратура заочно сообщила 2 судьям Краснодонского и Стахановского городских судов Луганской области о подозрении в содействии сепаратизму и террористической деятельности самопровозглашеннной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, судьи перешли на сторону ЛНР и стали участниками ее "судебного блока".

"На основании указа главы террористической организации "ЛНР" заняли должности так называемых "судей" Краснодонского и Стахановского городских судов и начали осуществлять правосудие от имени псевдореспублики", - говорится в сообщении.

Судьям заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 (участие и содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала "экс-директора" Луганского патронного завода за сотрудничество с боевиками.

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