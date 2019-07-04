Известная харьковчанка Багалей обратилась к Зеленскому из-за израильского гражданства кандидата от "Слуги народа" Куницкого

Известный общественный деятель из Харькова Ирина Багалей обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому разобраться в ситуации с наличием гражданства иностранного государства у кандидата в народные депутаты Александра Куницкого. Последний баллотируется от политической партии "Слуга народа" по избирательному округу №169 в Харькове.

Свое видеообращение Багалей опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она указала на то, что народный депутат с иностранным гражданством не сможет защищать интересы харьковских избирателей. Также Ирина Багалей обращает внимание Зеленского на то, что у Куницкого могут быть связи с Россией.

"Меня зовут Ирина Багалей. Я – врач-психиатр, кандидат медицинских наук. Также являюсь общественной активисткой – координатором экологической организации "Зеленый фронт". Наша семья более 100 лет живет в Харькове. В центре города, в Киевском районе, который сейчас стал известен всей Украине как избирательный округ №169. Известен он скандально. Выяснилось, что от партии "Слуга народа" баллотируется Александр Куницкий, у которого нашелся израильский паспорт. С которым он активно ездит в Россию. Я обращаюсь к Президенту Зеленскому и к штабу партии "Слуга народа" с просьбой разобраться в этой ситуации. И выяснить, как так случилось, что по округу баллотируется человек с израильским гражданством, если оно у него действительно есть. Предоставить объяснение украинскому народу и принять какие-то меры. Я считаю, что баллотироваться в украинский парламент имеет право только человек с украинским гражданством. Только гражданин Украины будет защищать интересы своих избирателей", – сказала Ирина Багалей.

Ранее к Зеленскому уже обращались другие известные харьковчане. Так, юрист и общественный деятель, украинский разведчик Леонид Маслов заявил, что к власти не должны быть допущены люди, имеющие какие-либо связи со страной-агрессором.

В свою очередь, солистка музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая просила Президента обратить внимание на то, что люди с иностранным гражданством не имеют права представлять партию "Слуга народа" на выборах.

Ирина Багалей – правнучка известного украинского академика, сооснователя и члена Украинской академии наук (1919 год) Дмитрия Багалея. Род Багалеев очень известный и уважаемый в городе.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально подтвердила наличие фактов, указывающих на то, что Александр Куницкий имеет гражданство Израиля. Также нардепы Игорь Мосийчук и Андрей Денисенко публиковали фотографии Куницкого в форме израильской армии. Сам Куницкий на видеозаписи от 2014 года лично говорил о том, что находится в Израиле и готовится принять армейскую присягу.