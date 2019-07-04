Кличко планирует в этом году отремонтировать дворы и межквартальные проезды по 869 адресам

На капитальный ремонт асфальтового покрытия межквартальных проездов и придомовых территорий столица в 2019 году выделила около полумиллиарда гривен.

Об этом во время проверки ремонтных работ в Подольском районе заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает официальный сайт мэра Киева.

В частности, он осмотрел несколько дворов на проспекте Свободы.

"Сегодня здесь перекладываем все сети, потому что они были в аварийном состоянии. После этого все заасфальтируют и осуществят благоустройство территории. И я убежден, что жители этих домов таких масштабных работ в своих дворах до этого не видели, - сказал Кличко. - На программу капитальных ремонтов асфальтового покрытия во дворах и межквартальных проездах в этом году город выделил полмиллиарда гривен ", - сказал Кличко.

По словам городского головы, в этом году отремонтировать дворы и межквартальные проезды планируют за 869 адресам. В частности, на Подольский район выделили 55500000 грн. Эти средства пойдут на обновление более 50-ти объектов.

Уже завершили работы на 7 объектах. Еще в 12 работы продолжаются, а на остальных - вскоре начнут реконструкцию.

На проспекте Свободы между домами 1А, 3 и 5 переводят более полукилометра сети центрального отопления и горячего водоснабжения. Для этого понадобится более двух километров труб. За последние два года на этой аварийном участке произошло 18 повреждений.

После завершения работ территорию заасфальтируют.

На проспекте Правды, 17 и Правды, 17А продолжаются работы по асфальтированию двора и проезда площадью почти 2 квадратных километра, обустраивают также новые тротуары с ФЭМ.

"Отремонтировать все дворы и проезды одномоментно - невозможно. На это нужно время и большие средства. Но мы делаем все, чтобы не сбавлять взятых темпов по обновлению инфраструктуры ", - отметил Кличко.