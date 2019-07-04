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  • Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – президент Ассоциации энергетики Трохимец
04 июля 2019, четверг, 15:01 416
Экономика 2019-07-04T15:10:02+03:00
Українські Новини
Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – през

Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – президент Ассоциации энергетики Трохимец

Александр Трохимец. Фото: epravda.com.ua
Александр Трохимец. Фото: epravda.com.ua

Владельцы крупных промышленных предприятий пытаются отменить новый рынок электроэнергии через суды и вернуть ручное регулирование тарифов.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя решение суда об остановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми устанавливались тарифы на услуги НЭК "Укрэнерго", что принято по иску АО "Никопольский завод ферросплавов".

"Очень удобная позиция для владельцев промышленных гигантов - продавать свою продукцию по рыночной стоимости (еще и на экспорт за валюту), но энергоносители для себя требовать по регуляторной заниженной. И использовать для удовлетворения своих интересов судебные схемы блокировки стратегической реформы. Хотя и в 2017, и в 2018 годах НЗФ показывал миллиардные прибыли. Поэтому жаловаться на "катастрофу" нет оснований. В Европе их коллеги-промышленники потребляют электроэнергию по значительно более высоким ценам", - написал Трохимец.

Эксперт также отметил, что искусственная нерыночная цена электроэнергии, к которой привыкли некоторые крупные предприниматели, в новом рынке невозможна. И посоветовал им конкурировать на рынке, а не в судах.

"Советую владельцам промышленных потребителей электроэнергии не заниматься бесперспективным деструктивом, осознать наконец, что энергетика такая же отрасль экономики как и металлургия и жить она должна по таким же прозрачным рыночным правилам. А относительно оправданности тарифа НЭК "Укрэнерго", то анализировать его нужно не постфактум в судебных залах, а на открытых слушаниях НКРЭКУ", - отметил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд г. Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерского управления на 2-е полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

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