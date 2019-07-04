Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ

Глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (ВКДКА) Сергей Вилков обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию по поводу угроз убийством, которые поступили от экс-адвоката, кандидата в народные депутаты Инны Рафальской и ее адвокатов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

Как отметил Вилков, 23 апреля текущего года пользователь Игорь Иванов разместил в социальной сети Facebook сообщение, в котором утверждал, что владеет информацией, что якобы существует решение ВКДКА о прекращении или приостановлении его адвокатской деятельности.

Под этим сообщением был размещен комментарий Инны Рафальской следующего содержания: «Игорь, пора убивать».

Кроме нее свое сообщение оставил и пользователь Роман Трускавецкий: "Все верно. Нужно истреблять пришвейду с адвокатского сообщества, как всякий сорняк и хлам !!".

Как отметил Сергей Вилков, сообщение Игоря Иванова связано с проведением 24 апреля заседания ВКДКА, в повестку дня которого был включен вопрос о закрытии дисциплинарного дела в отношении него.

Вилков обращает внимание, что существуют реальные основания опасаться исполнения этих угроз в отношении членов ВКДКА, его самого и его заместителей.

Председатель ВКДКА считает такие действия Инны Рафальской и Романа Трускавецкого преступными, ведь Уголовным кодексом это квалифицируется как угроза убийством (ч.1 ст. 129 кодекса).

Вилков призвал правоохранителей принять меры в пределах компетенции по недопущению нарушения его прав, а также прав и гарантий деятельности заместителей главы ВКДКА и ее членов.

В свою очередь, Совет адвокатов Украины своим решением поддержал Вилкова и обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием взять это дело под личный контроль, провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности.

НААУ напоминает, что Инна Рафальская - экс-глава Совета адвокатов Киева, которую лишили должности за злоупотребление служебным положением и мошенничество.

В 2016 году ревизионная комиссия Национальной ассоциации адвокатов Украины обнаружила факт создания Инной Рафальский общественной организации, которая незаконно узурпировала полномочия Совета адвокатов Киева и выдавала поддельные адвокатские удостоверения.

Кроме этого, злоупотребляя служебным положением, Инна Рафальская совершила нарушений на сумму более 3 млн грн, а также в сговоре с Игорем Ивановым и государственным регистратором вмешивалась в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.