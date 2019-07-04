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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 10:25 2513
Происшествия 2019-07-04T10:33:59+03:00
Українські Новини
В Луганской области горит заминированный лес: есть пострадавшие

В Луганской области горит заминированный лес: есть пострадавшие

Пожар в лесу. Фото: pixabay
Пожар в лесу. Фото: pixabay

Пожар возник в заминированном лесу в Луганской области, в ходе которого из-за взрыва боеприпасов был ранен мужчина. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства", - сказано в нем.

На место пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Пиротехническим подразделением ГосЧС проводятся работы по разминированию местности.

Как сообщали Українські Новини, с начала конфликта на Донбассе от мин погибли 977 гражданских

Порошенко в январе 2019 года подписал закон о противоминной деятельности.

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