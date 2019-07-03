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03 июля 2019, среда, 16:45 2079
Верховная Рада и партии 2019-07-03T16:51:07+03:00
Українські Новини
Нардеп Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – СМИ

Нардеп Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – СМИ

Сергей Шахов. Фото: rbc.ua
Сергей Шахов. Фото: rbc.ua

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов (группа "Воля народа") считает, что для установления мира на Донбассе нужен прямой диалог с Российской Федерацией. Также парламентарий убежден, что переговоры о мире нужно вести без посредников.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

"Разведение войск в Станице-Луганской - хороший сигнал, но главное, чтобы договоренности соблюдали все стороны конфликта", - заявил Шахов в эфире телевизионного канала "Наш", комментируя выполнение "минских соглашений".

По мнению Шахова, единственный способ обеспечить мир на Донбассе – прямой разговор с агрессором.

Отвечая на вопрос ведущего, какие перспективы и дальнейшие шаги для мира можно предпринять, парламентарий отметил: "Президент Зеленский четко сказал на дебатах о том, что он готов разговаривать "хоть с чертом лысым", чтобы был мир. Говорил же? Говорил. Поэтому, не важно, с кем велись такие переговоры - была бы моя воля, если бы я был Президентом, я бы полетел в Россию и разговаривал бы напрямую с Россией - без всяких посредников, потому что мы самостоятельная страна и можем вести диалог от своего имени".

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