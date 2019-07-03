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  • Противники энергореформы готовят хакерскую атаку на инфраструктуру рынка электроэнергии, - Трохимец
03 июля 2019, среда, 16:05 596
Экономика 2019-07-03T16:08:10+03:00
Українські Новини
Противники энергореформы готовят хакерскую атаку на инфраструктуру рынка электроэнергии, - Трохимец

Противники энергореформы готовят хакерскую атаку на инфраструктуру рынка электроэнергии, - Трохимец

Интернет-сайты ключевых операторов конкурентного рынка электроэнергии могут подвергнуться хакерской атаке, которую готовят противники реформы энергорынка, сообщил на странице в Facebook президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец. 

"Появилась информация, что готовится хакерская атака на сайты государственных предприятий, обеспечивающих функционирование рынка электрической энергии. Речь идет о ГП "НЭК" Укрэнерго ", ГП "Гарантированный покупатель"и ГП "Оператор рынка"! Именно на сайтах этих компаний находятся электронные платформы, по которым ведутся торги на таких сегментах рынка электрической энергии, как "рынок на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок". А ГП "НЭК "Укрэнерго" осуществляет оперативно-диспетчерское управление электроэнергетической системой Украины", - пишет Трохимец.

Эксперт убежден, что организаторами возможной хакерской атаки являются противники нового рынка электроэнергии. Он призывает правоохранительные органы к оперативному расследованию.

"Как видим, кому-то очень не хочется иметь свободный рынок электроэнергии. Эти люди готовы положить энергосистему, лишь бы вернуть электроэнергетику в состояние ручного управления! Надеюсь, что в случае хакерских атак, сайты указанных компаний выстоят, а силовые органы обеспечат эффективное расследование таких диверсий!!!", - утверждает Трохимец.

Напомним, с 1 июля вступил в силу Закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начался второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электрической энергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели.

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