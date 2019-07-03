Насалик назначил директором "Мирноградугля" мера-сепаратиста, - СМИ

Бывший мэр Харцызска Валерий Дубовой, который проводил митинги в поддержку референдума "о статусе Донецкой области" в марте 2014 года, теперь назначен председателем комиссии по реорганизации ГП "Мирноградуголь".

Об этом стало известно из приказа №288 от 01.07.2019 года, пишет Zaxid.net.

В приказе отмечается, что Дубовый сам подал заявление об занятии этой должности. "Вывести из состава комиссии по реорганизации ГП "Мирноградуголь"... Корнеева Юрия Геннадиевича - и.о. генерального директора ГП "Мирноградуголь", председателя Комиссии. Ввести в состав Комиссии: Дубового Валерия Владимировича и назначить председателем Комиссии", - говорится в приказе.

Как известно, Валерий Дубовой 2 марта 2014 проводил в Харцызске митинг в поддержку референдума о статусе Донецкой области и перехода ее под управление "Донецкой народной республики". На этом же митинге вместе с ним выступал народный депутат Владислав Лукьянов. С 13 апреля 2014 на территории города действует оккупационная власть.

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Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик посещал территорию, подконтрольную "ДНР" и общался с Александром Тимофеевым (позывной "Ташкент", т. н. "Министр доходов и сборов" "ДНР") о поставках угля с территории региона на подконтрольную правительству Украины территорию.