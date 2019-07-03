подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 10:09 699
Политика 2019-07-03T14:15:05+03:00
Українські Новини
Нардеп Третьяков представил публичный отчёт о своей работе

Нардеп Третьяков представил публичный отчёт о своей работе

В преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, народные депутаты, которым есть что рассказать о своей законотворческой работе, напрямую обращаются к своим избирателям. В частности, народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков опубликовал в Facebook видеоотчёт о своей парламентской деятельности за последние пять лет.

В видео-отчете отмечается эффективность работы Александра Третьякова. Так, за период 2014-2019 годов из 97 предложенных им законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80 процентов заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова в стране было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США. Для изучения американского опыта Александр Третьяков вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, Посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства "важным шагом".

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова, Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций Третьякова за 2015, 2016 и 2017 год установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Третьяков отметил, что этот отчёт - итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.

Больше новостей о: Александр Третьяков

Архив
Новости
Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты 14:13
Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья 14:09
Шарий и Клюев могли проживать в Украине, не смотря на пребывание в розыске, - глава Кассационного админсуда 14:04
Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин 13:52
В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы 13:47
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok