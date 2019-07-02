В России утонула секретная подлодка, погибли 14 человек: на ней случился пожар

При пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - Ред.) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Один из собеседников издания "Открытые медиа" заявил, что речь идет об атомной подводной лодке БС-64 "Оренбург", которая является носителем для глубоководных станций "Лошарик" (АС-12). По словам второго источника, пожар произошел на подлодке БС-64 "Подмосковье", которая, как сообщалось, тоже может служить носителем АС-12.

Ранее РБК со ссылкой на источник написал, что авария случилась именно на "Лошарике".

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