Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил руководству Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" вернуть 389,3 млн гривен премий, выплаченные по итогам работы за 2018 год.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.\r\n"У меня нет дискуссий с руководством "Нефтегаза". Оно достаточно циничный монополист, с которым мне не по дороге. Предлагаю им, чтобы вернули премии - это будет справедливо", - сказал Гройсман.\r\nТакже он добавил, что руководство "Нефтегаза" провалило утвержденную правительством программу добычи газа 2020.\r\nКак сообщали Українські Новини, руководство "Нефтегаза" разделило гигантское вознаграждение в 127 млн грн.\r\nПозже стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.\r\nТем временем, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.