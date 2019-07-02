Холдинг МХП за 4 месяца текущего года направил свыше 36,4 млн гривен на социальные и инфраструктурные проекты

Холдинг МХП только за 4 месяца текущего года направил свыше 36,4 млн гривен на финансирование проектов, касающихся корпоративной социальной ответственности и развития территорий присутствия.

Об этом Українським новинам сообщили в холдинге, подчеркнув, что компания инвестирует в инфраструктуру сел, поселков и городов, где осуществляет деятельность: помогает привлекать средства в объединенные территориальные общины (ОТО), инвестирует в развитие медицины, инфраструктуры, финансирует проекты в сфере образования и так далее.

Как сообщили в МХП, основными направлениями инвестирования в этом году стали проекты в социальной сфере (10,96 млн гривен) и развитие дорожной инфраструктуры.

"Приоритетными направлениями КСО-проектов стали те, которые сегодня критически нужны общинам. Во-первых, это медицина. МХП ведет деятельность в основном в сельской местности. Населенные пункты иногда очень удалены от города или райцентра, а местное население должно иметь хотя бы базовое медицинское обеспечение. Во-вторых, это поддержка дошкольных и школьных учреждений. Дети – наше будущее, мы можем помочь им получить хорошее образование, а школы, садики и внешкольные учреждения должны быть, комфортными для занятий. Детям нужно предоставить возможность выбора и дать понимание того, что мы сами можем изменить жизнь к лучшему. Значимость образовательно-информационного проекта "Добробут громади" сложно переоценить, поскольку вновь созданные объединенные территориальные общины сталкиваются с разными задачами, вызовами, вопросами. Мы готовы поддерживать их и способствовать развитию и становлению благодаря этому проекту", – сказала Виктория Нагирняк, руководитель направления "Корпоративная социальная ответственность" МХП.

В рамках проекта "Добробут громади" был проведен всеукраинский форум для председателей ОТО из местностей, где размещены производственные мощности компании, и объявлен конкурс на реализацию смелых идей по улучшению благосостояния общины с возможностью выиграть 100 тыс. гривен. Запланировано 10 таких грантов.

Значительные ресурсы холдинг направляет на поддержку партнерских вузов, а также детских садов и школ в общинах присутствия. На эти направления МХП выделил в течение первых 4 месяцев 2019 года в рамках своих КСО-проектов свыше 4,56 млн гривен.

Поддержка сельской медицины и медицинских учреждений, которые столкнулись с нехваткой государственного финансирования после проведения медреформы, также стала одним из самых крупных направлений, куда один из лидеров аграрной индустрии Украины направляет наибольшие средства в рамках партнерской помощи общинам (3,77 млн гривен за 4 месяца 2019 года). Один из КСО-проектов холдинга — "Доктор для села" — финансирует работу выездных бригад врачей в села, закупку необходимого оборудования и медикаментов для амбулаторий.

Реализуется и программа "Лелека", которая ориентирована на молодых родителей. Это та часть населения, которая преимущественно не попадает под госпрограммы субсидий и дотаций, однако, как никто нуждается в финансовой поддержке. Холдинг МХП профинансировал адресную помощь при рождении малышей на сумму 290 тыс. гривен. Эти деньги станут инвестицией в будущее Украины, дадут возможность молодым родителям встать на ноги, пережить первое непростое время, сосредоточить основное внимание не на поиске средств к существованию, а именно на своем ребенке и благополучии семьи в будущем.

Примечательно, что 2019 год стал переходным для самой стратегии реализации КСО-проектов МХП.

"Мы меняем принцип реализации проектов – уходим от благотворительности. От разовых вливаний переходим к построению конструктивного диалога с общинами при реализации проектов на условиях софинансирования и соучастия, – уточнила Виктория Нагирняк. – Так мы улучшаем качество проектов и долгосрочность сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Многие из них масштабируются и действуют уже не только на территории одного предприятия: "Лелека", "Доктор для села", экопроекты по раздельному сбору мусора. Также в 2019 году впервые стартовал проект "Школа – серце громади", в рамках которого были приглашены 82 международных волонтера на двухнедельный период в пришкольные лагеря".

Сейчас холдинг работает над привлечением дополнительного финансирования от международных финансовых доноров, чтобы еще больше расширить финансовые возможности общин. Для этого представители МХП проводят переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и другими возможными грантодателями, а также развернуты просветительские проекты, которые призваны научить представителей местных общин, их руководителей, активистов работе с международными финансовыми организациями.