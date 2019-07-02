подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 13:01 456
Общество 2019-07-02T13:02:44+03:00
Українські Новини
Украина единственная в Европе не имеет обязательного экологического мониторинга, - СМИ

Украина единственная в Европе не имеет обязательного экологического мониторинга, - СМИ

Фото: OBOZREVATEL
Фото: OBOZREVATEL

Украина – ли не единственная страна в Европе, которая до сих пор не внедрила обязательный экологический мониторинг.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель Общественного формирования по охране грмадського порядке "Экологический патруль Днепропетровской области" Татьяна Лампик, которая сейчас находится на международной научной конференции "Экология и безопасность" в Болгарии.

"Научная конференция Ecology & Safety собрала в этом году ученых из 46 университетов не только Европы, но и Китая. Доклады преимущественно касались исследований неудовлетворительного состояния рек, исследований почвы. И только мы говорили об обязательном экологическом мониторинге. Потому что везде в мире он уже есть. везде, кроме Украины. и участников конференции очень удивило, что у нас этим занимаются только общественные активисты и ОО ", - рассказала Лампик.

По ее словам, опыт других стран подтверждает: действенным может быть только обязательный государственный мониторинг. И Украина брала на себя такие обязательства перед Европой. Однако в результате был принят закон, который отдает вопросы проведения экологического мониторинга "на рассмотрение предприятия". А это создает для страны ряд рисков.

Фото: OBOZREVATEL Фото: OBOZREVATEL

"Государственный постоянный и обязательный экологический мониторинг, во-первых, позволит контролировать загрязнение среды предприятиями. А во-вторых, станет базой для разработки ДСНС и другими компетентными службами комплексов мер на случай различных чрезвычайных ситуаций. Что делать при разливе нефтепродуктов? как уменьшить вред, когда при пожаре на предприятии происходят большие выбросы в воздух серы или других опасных веществ? У нас что-то случилось, СМИ об этом написали – и на этом все. Государство особенно этим не занимается ", - говорит Лампик.

Кроме того, обязательный экологический мониторинг, по мнению руководителя "Экопатруль", позволит проконтролировать, чтобы на предприятиях были предусмотрены меры, которые позволят локализовать выбросы опасных веществ и последствия ЧП для окружающей среды.

"Большинство предприятий готовы к внедрению обязательного государственного мониторинга. Потому что это позволит не вешать все грехи на какое-то одно предприятие, на которое, условно говоря, пальцем указали, а, проанализировав результаты исследований, точно установить, кто виноват. И наказать его", - подчеркнула Лампик.
Архив
Новости
Василий Хмельницкий начал строительство нового завода в Киевской области 13:25
Суд приостановил действие тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии по иску НЗФ 13:23
Похолодание до +11 и дожди ждут украинцев посреди рабочей недели 13:18 Карта
После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме, - Донбассэнерго 13:05
"Это называется профессионализмом", - Гройсман прокомментировал старт нового рынка электроэнергии 13:04
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Саботаж со стороны бывшей власти может привести к развалу страны, - Могилев 09:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok