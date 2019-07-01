"Фармак" ожидает от Зеленского содействия проведению патентной реформы и внедрению страховой медицины

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" ожидает от Президента Владимира Зеленского содействия проведению патентной реформы и внедрению страховой медицины.\r\nОб этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.\r\n"Самое главное, хотелось бы, чтобы была проведена патентная реформа, чтобы не пришлось выводить исследования и тем самым научный потенциал из Украины. Мы сегодня из-за патентного ограничения переносим разработку одного продукта во Францию, хотя у нас в лаборатории работает 150 ученых международного уровня, есть шикарное оборудование, есть техническая база мировых производителей. Обидно - инвестировали в Украину, в людей, оборудование, а приходится делать исследования за границей", - сказал он.\r\nТакже, по словам Костюка, необходимо внедрить страховую медицину.\r\n"У нас каждый сотрудник в "Фармак" застрахован, Каждый работодатель Украины должен платить прозрачную заработную плату, страховать своих сотрудников, чтобы люди чувствовали себя социально защищенными и тогда постепенно экономика заработает", - отметил он.\r\nКостюк отметил, что есть много вопросов, в которых властям необходимо прислушиваться к бизнесу.\r\n"Например, столкнулись с проблемой - заканчиваются электронные лимиты на перечисление денег за границу, а у нас в 4 странах есть представительства и мы их должны финансировать. Это серьезный вопрос и мы обратились в Министерство экономического развития и торговли, в НБУ, и уже полтора месяца не можем решить эту проблему", - отметил он.\r\nПо словам Костюка необходимо, чтобы органы власти были более мобильными, гибкими, были более понятные правила игры для всех, но этого можно добиться через судебную реформу, понятный вектор развития, борьбу с коррупцией.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.\r\nВ 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.\r\nПродукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\nКомпания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".