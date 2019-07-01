"Фармак" ожидает от Зеленского содействия проведению патентной реформы и внедрению страховой медицины

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" ожидает от Президента Владимира Зеленского содействия проведению патентной реформы и внедрению страховой медицины.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Самое главное, хотелось бы, чтобы была проведена патентная реформа, чтобы не пришлось выводить исследования и тем самым научный потенциал из Украины. Мы сегодня из-за патентного ограничения переносим разработку одного продукта во Францию, хотя у нас в лаборатории работает 150 ученых международного уровня, есть шикарное оборудование, есть техническая база мировых производителей. Обидно - инвестировали в Украину, в людей, оборудование, а приходится делать исследования за границей", - сказал он.

Также, по словам Костюка, необходимо внедрить страховую медицину.

"У нас каждый сотрудник в "Фармак" застрахован, Каждый работодатель Украины должен платить прозрачную заработную плату, страховать своих сотрудников, чтобы люди чувствовали себя социально защищенными и тогда постепенно экономика заработает", - отметил он.

Костюк отметил, что есть много вопросов, в которых властям необходимо прислушиваться к бизнесу.

"Например, столкнулись с проблемой - заканчиваются электронные лимиты на перечисление денег за границу, а у нас в 4 странах есть представительства и мы их должны финансировать. Это серьезный вопрос и мы обратились в Министерство экономического развития и торговли, в НБУ, и уже полтора месяца не можем решить эту проблему", - отметил он.

По словам Костюка необходимо, чтобы органы власти были более мобильными, гибкими, были более понятные правила игры для всех, но этого можно добиться через судебную реформу, понятный вектор развития, борьбу с коррупцией.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".