В Киеве с 1 июля введены в обращение новые парковочные талоны, – КГГА

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян сообщил, что с 1 июля 2019 года в столице начинают действовать парковочные талоны нового образца.\r\nОб этом говорится на официальном портале Киева.\r\n"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный для идентификаций номер", - добавил Дмитрий Давтян.\r\nКупить талоны можно:\r\n\r\nонлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";\r\nонлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;\r\nв киосках "Союзпечать", перечень адресов - по ссылке;\r\nнепосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", телефон для справок: (044) 383-20-37.\r\n\r\nТалон на месяц для всех зон стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 гривна, в III зоне - 315 гривен. Абонемент на квартал - 1 465 гривен с возможностью использования любой парковочной площадки предприятия в течение 3 месяцев.\r\nПравила использования парковочного талона: в свободную графу на лицевой стороне вписать государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).