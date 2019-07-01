В Киеве с 1 июля введены в обращение новые парковочные талоны, – КГГА

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян сообщил, что с 1 июля 2019 года в столице начинают действовать парковочные талоны нового образца.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный для идентификаций номер", - добавил Дмитрий Давтян.

Купить талоны можно:

онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;

в киосках "Союзпечать", перечень адресов - по ссылке;

непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", телефон для справок: (044) 383-20-37.

Талон на месяц для всех зон стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 гривна, в III зоне - 315 гривен. Абонемент на квартал - 1 465 гривен с возможностью использования любой парковочной площадки предприятия в течение 3 месяцев.

Правила использования парковочного талона: в свободную графу на лицевой стороне вписать государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).