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01 июля 2019, понедельник, 15:16 802
Транспорт 2019-07-01T16:30:03+03:00
Українські Новини
Украинские пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в аэропорту Катании

Украинские пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в аэропорту Катании

Пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей Деревянко
Пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей Деревянко

После того, как SkyUp без объяснения причин перенес рейс Анталия-Киев, стало известно о том, что украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании - рейс PQ672 компании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили 5-6 раз.

Об этом "Украинской правде" сообщил пассажир рейса Андрей Деревянко.

По его словам, туристы не имеют никакой поддержки от авиаперевозчика.

"Мы не имеем никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно позвонить, просто никто не отвечает. Локальная хендлинговая компания получила разрешение только выдать сэндвичи. На мой вопрос об отеле я получил ответ, что они не имеют такого разрешения от авиакомпании", - рассказал он.

Через некоторое время Деревянко отметил, что на табло запланированных на ближайшее время рейсов рейса на Киев нет.

Позже он рассказал, что появился вариант размещения в отеле, но, по его словам, половина пассажиров не доверяет авиакомпании - они считают, что их оставят на произвол судьбы и не хотят покидать аэропорт.

"Теперь ждем представителя авиакомпании, который должен решить, как действовать в этой ситуации. Напомню, прошло уже 7 часов с момента запланированного вылета", - подчеркнул он.

Позже Андрей Деревянко сообщил, что часть пассажиров согласилась ехать в отель, а часть - остается в аэропорту.

"Есть недоверие, что авиакомпания оставит их здесь самих решать проблему возвращения. Между тем, рейс из Киева перенесли на 4:30, то есть наш вылет еще дальше, не раньше семи по местному времени", - рассказал он.

"Только что получили сообщение от авиакомпании, что предоставляют проживание. Рейс на данный момент планируется на 7:20 по местному времени", - добавил Андрей Деревянко.

Пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей ДеревянкоПассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей Деревянко

Ранее Кабмин обязал туроператоров сообщать о задержках авиарейсов более 4 часов.

Кроме того, авиакомпании будут штрафовать за плохое обслуживание пассажиров в случаи отмены и задержки авиарейса.

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