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29 июня 2019, суббота, 09:30 180 Мнение
Выборы 2019-06-29T09:30:02+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы

Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы

Фото из facebook.com
Фото из facebook.com

В Германии, Франции, Польше, Италии, Британии, Испании и в ряде других европейских стран, когда проходят парламентские выборы, лидирующие партии четко заявляют, кто их лидер, который в случае победы, претендует на премьерство. Т.е., таким образом, закладывается открытость политического процесса: у избирателя есть четкое понимание, кого они выбирают и каким путем будет развиваться их государство.

 В нашей стране немного иначе. Партии как-то стесняются заявлять о премьерских амбициях, делают вид, что идут во власть не ради управления страной.

Почему так происходит? Потому что потенциально правящие партии по типу Слуги Народа и Голоса просто не имеют даже такого лидера, которого они могли бы заявить в качестве будущего премьера, и в нежелании представлять конкретную программу действий, ибо ее нет. Ситуация такова: любой ценой получить власть, а что с ней делать, Бог его знает.

Пока что, нравится это кому-то или нет, только у Батькищины - премьерская команда: готовый и опытный премьер Ю.Тимошенко + команда спецов по всем направлениям, а также программа первых 100 дней и Новый курс. Конечно, Новый курс могут критиковать, но кто на стратегическом уровне из шести новых потенциальных парламентских политических сил предложил что-то похожее? В сегодняшней избирательной кампании мало конкретики и дефицит ярких лидеров, а про стратегический дискурс вообще говорить не приходится.

Даже если сравнить февральские переговоры Тимошенко с МВФ и недавние контакты ЗеКоманды с Международным валютным фондом, то лидеру Батькивщины удалось заложить предусловия пересмотра программы МВФ в сторону снижения тарифов и снятия с Украины кабальных обязательств.

И так во многих вопросах, начиная от энергетики, и заканчивая наличием экономической стратегии. Пока Слуга Народа и Голос рассказывают о новых лицах, Батькивщина предоставляет готовые решения нашим западным партнерам. Где-то даже таким поведением выручает нового Президента Украины.

Конечно, нельзя на все 100% критиковать команду Зе, но сейчас даже на уровне риторики они не показали предусловий для изменения акцентов в работе с тем же МВФ, а отдельные члены ЗеКоманды - просто знатные собиратели кредитов.

Такие факты в очередной раз подтверждают гипотезу, что им нужен премьер, который дело будет делать, поэтому коалиция Слуга Народа-Батькивщина-Голос абсолютно возможный вариант. У Украины нет времени на то, чтобы кто-то учился на премьера. Нужно действовать.

С технологической и политической точки зрения, участие Батькивщины в коалиции может сделать совместно с Зе и Голосом команду действий, а не команду сугубо грамотных пиарщиков и красивых лозунгов.

Животрепещущий вопрос остается открытым, что победит в гонке за премьерство: опыт и профессионализм или творческий талант и музыкальный голос!

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинских новостей»

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