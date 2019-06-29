Маркарова за счет надбавок утроила оклад за май

Заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой, которая уже полгода проработала на должности, за май составила 38,8 тыс. гривен, ее заместителей - от 29,1 тыс. до 70,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в мае, составила 38 823 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 12 364 гривны, надбавки - 15 702 гривны, отпускные - 3 740 гривен, командировочные - 7 017 гривен.

Зарплата заместителей Андрея Градиля составила 29,1 тыс. гривен, Юрия Гелетия - 66,9 тыс. гривен, Юрия Джигиря - 62 тыс. гривен, Сергея Верланова - 70,2 тыс. гривен, Василия Шкуракова - 57 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заработал больше всех министров.

Министр финансов пока не планирует подавать в отставку.