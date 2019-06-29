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29 июня 2019, суббота, 06:40 436 Документ
Кабмин 2019-06-29T06:40:02+03:00
Українські Новини
Маркарова за счет надбавок утроила оклад за май

Маркарова за счет надбавок утроила оклад за май

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой, которая уже полгода проработала на должности, за май составила 38,8 тыс. гривен, ее заместителей - от 29,1 тыс. до 70,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в мае, составила 38 823 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 12 364 гривны, надбавки - 15 702 гривны, отпускные - 3 740 гривен, командировочные - 7 017 гривен.

Зарплата заместителей Андрея Градиля составила 29,1 тыс. гривен, Юрия Гелетия - 66,9 тыс. гривен, Юрия Джигиря - 62 тыс. гривен, Сергея Верланова - 70,2 тыс. гривен, Василия Шкуракова - 57 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заработал больше всех министров.

Министр финансов пока не планирует подавать в отставку.

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