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28 июня 2019, пятница, 11:01 1204
Судебная власть 2019-06-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Иршаве на Закарпатье возобновил свою работу местный районный суд, - ГСА

В Иршаве на Закарпатье возобновил свою работу местный районный суд, - ГСА

Иршавский суд после реконструкции. Фото: пресс-служба суда
Иршавский суд после реконструкции. Фото: пресс-служба суда

Государственная судебная администрация реконструировала здание суда после пожара и возобновила доступ жителей Иршавского района к правосудию.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГСА.

Реконструированное здание суда открыл председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

Здание, в котором в течение последних 60 лет работал районный суд, было полностью разрушено масштабным пожаром в 2016 году.

С тех пор жители района были ограничены в праве на доступ к правосудию.

Иршавский суд до реконструкции. Фото: пресс-служба судаИршавский суд до реконструкции. Фото: пресс-служба суда

Холоднюк подчеркнул особую значимость восстановления суда, ведь отныне местные жители в полной мере могут реализовать свое право на доступ к правосудию.

"Наша главная цель - создать условия для того, чтобы правосудие осуществлялось эффективно. Право на доступ к суду означает обязанность государства обеспечить эффективное рассмотрение дела в суде - это одно из фундаментальных основ правового государства", - отметил Холоднюк.

По его словам, при разработке проекта реконструкции здания суда, который был почти разрушен в результате пожара, в ГСА учли все современные стандарты и нормы.

В частности обустроены 6 кабинетов судей, 4 зала судебных заседаний, которые обустроены системами видеоконференцсвязи.

"По европейским стандартам обеспечен доступ в помещение суда для людей с инвалидностью, сделаны пандусы с перилами, назначен ответственный работник, который будет предоставлять необходимую помощь таким категориям граждан. Позаботились и о лицах с нарушением зрения - вывески на основных помещениях продублированы шрифтом Брайля", - рассказал Холоднюк.

Кроме этого, в залах по уголовным делам вместо металлических заграждений установлено заграждение из специального защитного стекла - чтобы не нарушались права человека.

Для лиц, находящихся под стражей, также обустроен специальный конвойный блок с двумя камерами и отдельным санузлом.

Изменилась и площадь помещения суда - ее расширили вдвое за счет достроенного второго этажа.

Помещение оборудовали современными системами водоснабжения и водоотвода, кондиционирования, освещения и видеонаблюдения.

Надлежащим образом оборудованы охранная и противопожарная системы сигнализации.

В зимнее время помещение суда будет обеспечиваться автономной газовой котельней.

Всего на реконструкцию суда потратили более 12 000 000 гривен.

"Начиная с 2019 года мы планируем увеличивать темпы ремонта и реконструкции судебных помещений. Чтобы минимум в год в каждой области открывать хотя бы два помещения. Я думаю, что в ближайшие 5-6 лет помещения, здания судебных учреждений будут приведены в нормальное состояние", - поделился планами Холоднюк.

Иршавский суд после реконструкции. Фото: пресс-служба судаИршавский суд после реконструкции. Фото: пресс-служба суда

Всего же за 5 лет, по словам председателя ГСА, было отремонтировано более 600 помещений и введено в эксплуатацию 70 зданий судов.

Как сообщали Українські Новини, ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020 года.

Государственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.

 

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