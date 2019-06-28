В Иршаве на Закарпатье возобновил свою работу местный районный суд, - ГСА

Государственная судебная администрация реконструировала здание суда после пожара и возобновила доступ жителей Иршавского района к правосудию.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГСА.\r\nРеконструированное здание суда открыл председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.\r\nЗдание, в котором в течение последних 60 лет работал районный суд, было полностью разрушено масштабным пожаром в 2016 году.\r\n\r\nС тех пор жители района были ограничены в праве на доступ к правосудию.\r\nИршавский суд до реконструкции. Фото: пресс-служба суда\r\nХолоднюк подчеркнул особую значимость восстановления суда, ведь отныне местные жители в полной мере могут реализовать свое право на доступ к правосудию.\r\n"Наша главная цель - создать условия для того, чтобы правосудие осуществлялось эффективно. Право на доступ к суду означает обязанность государства обеспечить эффективное рассмотрение дела в суде - это одно из фундаментальных основ правового государства", - отметил Холоднюк.\r\nПо его словам, при разработке проекта реконструкции здания суда, который был почти разрушен в результате пожара, в ГСА учли все современные стандарты и нормы.\r\nВ частности обустроены 6 кабинетов судей, 4 зала судебных заседаний, которые обустроены системами видеоконференцсвязи.\r\n\r\n"По европейским стандартам обеспечен доступ в помещение суда для людей с инвалидностью, сделаны пандусы с перилами, назначен ответственный работник, который будет предоставлять необходимую помощь таким категориям граждан. Позаботились и о лицах с нарушением зрения - вывески на основных помещениях продублированы шрифтом Брайля", - рассказал Холоднюк.\r\nКроме этого, в залах по уголовным делам вместо металлических заграждений установлено заграждение из специального защитного стекла - чтобы не нарушались права человека.\r\n\r\nДля лиц, находящихся под стражей, также обустроен специальный конвойный блок с двумя камерами и отдельным санузлом.\r\nИзменилась и площадь помещения суда - ее расширили вдвое за счет достроенного второго этажа.\r\nПомещение оборудовали современными системами водоснабжения и водоотвода, кондиционирования, освещения и видеонаблюдения.\r\nНадлежащим образом оборудованы охранная и противопожарная системы сигнализации.\r\n\r\nВ зимнее время помещение суда будет обеспечиваться автономной газовой котельней.\r\nВсего на реконструкцию суда потратили более 12 000 000 гривен.\r\n"Начиная с 2019 года мы планируем увеличивать темпы ремонта и реконструкции судебных помещений. Чтобы минимум в год в каждой области открывать хотя бы два помещения. Я думаю, что в ближайшие 5-6 лет помещения, здания судебных учреждений будут приведены в нормальное состояние", - поделился планами Холоднюк.\r\nИршавский суд после реконструкции. Фото: пресс-служба суда\r\nВсего же за 5 лет, по словам председателя ГСА, было отремонтировано более 600 помещений и введено в эксплуатацию 70 зданий судов.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020 года.\r\nГосударственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.\r\n