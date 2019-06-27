На Киев обрушилась стихия, под Полтавой разбился дельтаплан, а в Подольском зоопарке родился олененок

В Полтавской области разбился дельтаплан, есть жертвы. О этом сообщают "Новости N". Вблизи города Кобеляки в Полтавской области в четверг, 27 июня упал дельтаплан, в результате чего погибли два человека. Авария произошла около 6 утра. Спасатели сообщают, что сейчас устанавливаются принадлежность дельтаплана и личности погибших.

На складах под Киевом вспыхнул гигантский пожар. Об этом сообщает "Фраза". В Петропавловской Борщаговке под Киевом произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты "Фразы", пожар вспыхнул на складах с секонд-хэндом. Пламя локализировали через два часа. Местные жители говорят, что перед началом пожара слышали громкий хлопок, похожий на взрыв, после чего огонь начал быстро распространяться. Не исключено, что это был поджог. Площадь пожара составила две тысяч квадратов.

На Киев обрушилась стихия: деревья сломаны, трамваи остановились. Об этом сообщает "Наше місто". В Киеве пошел дождь, которого после нескольких недель адской жары ждали миллионы людей. Но, к сожалению, тихим дождиком в этот раз не обошлось. На город обрушилась настоящая стихия с ураганным ветром и ливнем. "Дегтярівська близько Зоологічної - поламало дерево і обірвало електродроти, трамваї не ходять", - прокомментировали свои фотографии Татьяна Лупова. "Київ, Лук‘янівка. Наочний приклад, чому не можнаставитимашинипід тополями і ходити там тежпід час грози та урагану", - написала Виталия Мазур.

Юные жители Каланчаке превратили детскую площадку на сказочный мир. Жители пгт Каланчак решили не ждать чуда от власти, меценатов и создать его самостоятельно. В течение нескольких дней родители, а также их дети взялись обустраивать так называемый детская площадка, который несколько лет не видел реконструкционных работ и находился в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает "Гривна". В несколько рук родителям с легкостью удалось превратить серые бетонные плиты на яркий забор, разрисовав его причудливыми иллюстрациями, а также привести в нормальный вид качели. Но на этом активные горожане не останавливаются и продолжают закупать новые объекты для развлечений малышей, в частности песочницу, несколько качелей. "Работа кипела, был аншлаг. Вместе работали до 22:00. Завтра также планируем собраться и довести дело до конца. Спасибо семьям за инициативность, поддержку и материальную помощь. Уже заказываю новую песочницу", - прокомментировала Оксана Годунко.

На Кировоградщине полицейские вместе с сотрудниками рыбоохраны задержали браконьера. У нарушителя обнаружили и изъяли незаконный улов общим весом 155 килограммов и 12 рыболовецких сетей. Об этом сообщает "Утренний город". К Светловодского отдела полиции поступило сообщение от представителя рыбоохраны Киевской области о том, что на территории Кременчугского водохранилища осуществляется незаконный вылов рыбы. - Как выяснили правоохранители, 31-летний местный житель вместе с товарищами с помощью лодки занимался противоправной деятельностью. По предварительным данным, размер причиненного ущерба составляет около 200 000 гривен, - сообщил начальник Светловодского отдела полиции Андрей Гулый. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание - до 3 лет ограничения свободы.

Опасная "приправа": жители отравились сальмонеллой. Об этом сообщает "Ого". В ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" 18.06. - 21.06.2019 года поступили экстренные сообщения на 6 случаев (из них 1 ребенок) острых кишечных инфекций у жителей г. Ровно. Свое заболевание связывают с потреблением блюд 12.06 - 13.06.19 года и 19.06.19 года в пабе "Бочка". Все больные обращались за медицинской помощью в инфекционное отделение КНС "Центральная городская больница", 4 человек - госпитализированы, из них 1 ребенок. Во всех заболевших диагноз сальмонеллез. По результатам санитарно-микробиологических исследований из 30 смывов с объектов окружающей среды в пабе "Бочка", в 22 выделены бактерии группы кишечных палочек. Из рук одного из поваров выделенный Staphylococusaureus. В яйцах куриных и соусе "Тартар" выделено сальмонеллу. По результатам эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции в г.. Ровно установлено, что причиной его возникновения стало употребление блюд загрязненных сальмонеллой.

Бэби-бум в Подольском зоопарка: семья благородных оленей родила олененок. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". Малышей в Подольском зоопарке снова увеличилось. В семье оленей благородных родился малыш. Об этом сообщается на странице зоопарка в ФБ. Вес новорожденного около 20 килограммов. Докармливать малыша не приходится. Питается малыш материнским молоком. Беременность его мамы длилась полгода. Поэтому, работники зверинца уже ждали рождения малыша. - Рожает в Подольском зоопарке олениха уже второй раз. А вот мужчина папой стал впервые. Чтобы создать полноценную семью благородных оленей, в позапрошлом году самца привезли в винницкого зоопарка из Харькова, - рассказал директор зоопарка Евгений Ткачик. После рождения олененка работники зверинца проникались тем, как молодой мужчина воспримет рождения малыша. Впрочем, особых изменений в поведении молодого папы не произошло. Мех новорожденного имеет коричневый с белыми пятнами окраску. Работники зоопарка отмечают, что после шести месяцев белые пятна в олененка сойдут и окраски станет как у взрослых оленей. Напомним, в Подольском зоопарке в Виннице родились двое лошаток. Пони родила первенца, а редкие гуцульские лошади родила второго жеребенка.

В Запорожской области установили памятный крест на месте, где козаки разгромили турок. Об этом сообщает "Миг". Донести до украинцев простую истину о том, что независимость не жалуют - за нее надо бороться, имеет целью проект "Пам`ятьнації", инициированный членами Азовского движения. Устанавливая памятные знаки "Борцям за волю України" по всей стране, азовцы напоминают о борьбе за независимость и чтят героев как прошлого, так и сегодняшнего дня. Каменные кресты, отметил на своей странице в соцсетях глава запорожского областного центра "Национального корпуса" Максим Зайченко, уже установлены по всей стране - как на западе, так и на востоке, как на севере, так и на юге, в частности, на острове Хортица. А теперь памятный крест появился и в селе Преображенка, что вблизи города Орехова. На этом месте в 1616 году войско козаков-запорожцев под руководством гетмана Петра Сагайдачного, возвращаясь из победного морского похода, разгромило войско турок. Вскоре рядом было основано и козацкое поселение, на месте которого в 1801 году появился первый город теперешней Запорожской области – Орехов.

Как сообщали Українські Новини, из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом. Также в Одессе эвакуировали людей из 8 масштабных объектов.

Тем временем в Сумской области обнаружили бешеную летучую мышь, а в Днепропетровской области зафиксировали вспышку кори.