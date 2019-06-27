Будущий глава Львовской ОГА Мальский зарабатывает миллионы и пользуется консульским Mercedes

Кандидат на должность председателя Львовской областной государственной администрации, адвокат Маркиян Мальский задекларировал 4,3 млн гривен доходов и пользование служебным автомобилем Mercedes консульства Австрии во Львове за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Мальский является консулом Австрии во Львове.

Основной его доход - 3 843 726 гривен - это доход от предпринимательской деятельности.

Доход его жены составил 4,6 млн гривен доходов, из которых основная сумма - также доход от предпринимательства.

В общей собственности у них есть две квартиры во Львове.

У жены - земельный участок во Львовской области и 25% квартиры во Львове.

Мальский лично владеет еще тремя квартирами во Львове и 20% квартиры родителей.

У него есть автомобиль Audi Q7, купленный в 2018 году за 384 тыс. гривен, и право пользования служебным автомобилем Mercedes консульства Австрии во Львове.

Семья владеет облигациями предприятия "Провесінь Агроінвест" номинальной стоимостью 3 764 595 гривен, отдельно Андриана Мальская - облигациями еще на 128 820 гривен.

На банковский счетах они хранят 1,7 млн гривен, наличными у будущего губернатора 56 тыс. долларов, 32 тыс. евро и 43 тыс. польских злотых, у жены - 33 тыс. долларов.

Мальский указал членство в ряде адвокатских общественных объединений.

Президент Владимир Зеленский выбрал кандидатуру Мальского через Facebook, посоветовавшись с пользователями.

Как сообщали Українськi Новини, перед заседанием правительства 26 июня вице-премьер Павел Розенко обнародовал перечень претендентов на глав 8 ОГА. Среди них - Маркиян Мальский.

Все кандидатуры были одобрены в закрытом режиме несмотря на то, что некоторые члены правительства настаивали на публичном обсуждении.

Зеленский хочет сменить всех губернаторов.