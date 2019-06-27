Будущий глава Львовской ОГА Мальский зарабатывает миллионы и пользуется консульским Mercedes

Кандидат на должность председателя Львовской областной государственной администрации, адвокат Маркиян Мальский задекларировал 4,3 млн гривен доходов и пользование служебным автомобилем Mercedes консульства Австрии во Львове за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.\r\nМальский является консулом Австрии во Львове.\r\n\r\nОсновной его доход - 3 843 726 гривен - это доход от предпринимательской деятельности.\r\nДоход его жены составил 4,6 млн гривен доходов, из которых основная сумма - также доход от предпринимательства.\r\nВ общей собственности у них есть две квартиры во Львове.\r\nУ жены - земельный участок во Львовской области и 25% квартиры во Львове.\r\nМальский лично владеет еще тремя квартирами во Львове и 20% квартиры родителей.\r\nУ него есть автомобиль Audi Q7, купленный в 2018 году за 384 тыс. гривен, и право пользования служебным автомобилем Mercedes консульства Австрии во Львове.\r\nСемья владеет облигациями предприятия "Провесінь Агроінвест" номинальной стоимостью 3 764 595 гривен, отдельно Андриана Мальская - облигациями еще на 128 820 гривен.\r\nНа банковский счетах они хранят 1,7 млн гривен, наличными у будущего губернатора 56 тыс. долларов, 32 тыс. евро и 43 тыс. польских злотых, у жены - 33 тыс. долларов.\r\nМальский указал членство в ряде адвокатских общественных объединений.\r\nПрезидент Владимир Зеленский выбрал кандидатуру Мальского через Facebook, посоветовавшись с пользователями.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, перед заседанием правительства 26 июня вице-премьер Павел Розенко обнародовал перечень претендентов на глав 8 ОГА. Среди них - Маркиян Мальский.\r\nВсе кандидатуры были одобрены в закрытом режиме несмотря на то, что некоторые члены правительства настаивали на публичном обсуждении.\r\nЗеленский хочет сменить всех губернаторов.