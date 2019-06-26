Организации переселенцев просят провести аудит куда потратили выделенную на них помощь

Организации ВПЛ(внутренне перемещённых лиц) просят власти провести аудит аудиту использованных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПО и восстановление Донбасса за 2014-2019.

Об этом на пресс-конференции по аудиту использованных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПО и восстановление Донбасса за 2014-2019 в пресс-центре Українських Новин сообщил мер Александровска Луганской области, доброволец "Айдара" Николай Греков.

"Есть много моментов, ходят много слухов, много мошенников и проходимцев пытаются повлиять на ситуацию подавая заведомо неправдивую информацию людям. Я занимаюсь непосредственно проблемой участников АТО с оккупированных территорий. У нас есть определенные, к сожалению, маленькие успехи. У нас есть механизм, процедура решения вопроса и есть минимальное финансирование для решения этого вопроса. Которое, к сожалению, недостаточно", - сказал он.

По его словам, если в том году Министерство социальной политики в бюджетном запросе подавало 470 млн гривен, то на сегодняшний день только что по встрече, потребность 1,9 млрд гривен.

"Министр социальной политики Рева готовит именно бюджетный запрос на данную сумму, который будет передан в Министерство экономики, министерства финансов и на рассмотрение Кабинета министров. Хуже обстоят дела с переселенцами. Вроде бы замаячил маячок и найдена программа для переселенцев из числа Крымских татар. И дай бог, если что-то измениться с их ситуацией", - отметил Греков.

В свою очередь, председатель общественной организации "Ты нужен Украине" Лилия Верьовкина добавила, что организация уже подала властям петицию, целью которой является пересмотр финансирования государственных и международных программ внедренных с 2014 года, так как общежития в некоторых случаях строятся без учета пожеланию внутренне перемещенных лиц.

При этом она отметила, что в Днипре и в Краматорске из-за этого были скандалы.

"Поэтому мы просим нынешнюю власть пересмотреть это финансирование. Сделали более открытым для общества и публиковали информацию до того времени как она будет внедрена, для того чтобы общественные деятели имели возможность приобщиться и сказать свою точку зрения целесообразно ли этом регионе в области что-то строить, реконструировать и т.д", - сообщила Верьовкина.

Она также сказала, что организация не может заявлять о хищениях, однако, может сказать что некоторые программы нецелесообразны.

Также она сообщила что организации ВПЛ разработали черновой вариант программы, которая могла бы помочь внутреннеперемещенным лицам перестать быть "нытиками" в глазах общества.