Полиция подтверждает предоставление охраны Портнову, но отказывается сообщить, сколько он за это заплатил

Полиция отказалась сообщить стоимость услуги по охране бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Полиция подтверждает предоставление охраны экс-чиновнику.

"Между указанным лицом и Управлением полиции охраны по физической безопасности в г. Киеве заключен договор об обеспечении его личной безопасности", - сказано в документе.

В то же время полиция сообщает, что информация о стоимости данной услуги для Портнова является секретной.

"Запрашиваемая Вами информация относительно стоимости услуг, согласно договору, и количественном составе сотрудников полиции охраны, которые обеспечивают охранные мероприятия гражданина Украины Портнова А.В., включены в свод сведений, которые составляют служебную информацию в системе Национальной полиции Украины", - сказано в ответе.

Таким образом полиция отказалась предоставлять указанную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция открыла уголовное производство против Портнова по факту заведомо ложных сообщений о преступлениях экс-Президента Петра Порошенко.

Ранее Государственное бюро расследований открыло 5 уголовных производств по заявлениям Портнова против Порошенко.

19 мая Портнов вернулся в Украину и заявил, что его охраняют полицейские с автоматами.