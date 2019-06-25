Встречу Порошенко во Львовской области пытались сорвать с помощью дымовых шашек

Пресс-секретарь бывшего Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявляет о попытке сорвать встречу с экс-Президентом в Стрые во Львовской области 25 июня с помощью дымовых шашек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу Президента Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!", - написал он.

Цеголко опубликовал видео инцидента и не сообщил другие детали.

Как сообщали Українськi Новини, управление государственной охраны заявило, что будет обеспечивать охрану бывшего президента Петра Порошенко пожизненно.