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25 июня 2019, вторник, 22:39 235
Происшествия 2019-06-25T22:42:07+03:00
Українські Новини
Встречу Порошенко во Львовской области пытались сорвать с помощью дымовых шашек

Встречу Порошенко во Львовской области пытались сорвать с помощью дымовых шашек

Пресс-секретарь бывшего Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявляет о попытке сорвать встречу с экс-Президентом в Стрые во Львовской области 25 июня с помощью дымовых шашек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу Президента Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!", - написал он.

Цеголко опубликовал видео инцидента и не сообщил другие детали.

Как сообщали Українськi Новини, управление государственной охраны заявило, что будет обеспечивать охрану бывшего президента Петра Порошенко пожизненно.

Больше новостей о: Стрый Дымовые шашки Петр Порошенко

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