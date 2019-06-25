Из-за решения судьи Федорчука по иску "Укрнафты" госбюджет недополучит 5 млрд гривен

25 июня судья Окружного административного суда Киева Андрей Федорчук удовлетворил заявление об обеспечении административного иска ПАО «Укрнафта» к Кабинету Министров и приостановил относительно «Укрнафты» действия постановления Кабмина от 24 апреля № 364 в части слов: «Для субъектов хозяйствования, которые по результатам 2018 получили чистую прибыль, превышающую 50 млн гривен, утвердить базовый норматив в размере 90 процентов».\r\nОб этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.\r\nУпомянутым постановлением правительства был утвержден базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также тех из них, где 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.\r\nСогласно официальным данным «Укрнафты» (https:\/\/www.ukrnafta.com\/audijovana-finansova-zvitnist-pat-ukrnafta-za-2018-rik) за 2018 год предприятие получило чистую прибыль в размере 6 млрд 438 млн гривен.\r\nВ результате данного судебного решения, государственный бюджет недополучит 5 млрд 794, 2 млн гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПо сообщениям СМИ, это не первое резонансное решение судьи Федорчука.\r\nПо данным Центра противодействия коррупции, 27 декабря 2017 судья Федорчук в составе коллегии судей отказал в удовлетворении иска о признании противоправным постановления Главного военного прокурора о засекречивании деклараций военных прокуроров. Как отмечают юристы Центра противодействия коррупции, данное судебное решение может способствовать сокрытию вероятного незаконного обогащения высокопоставленных чиновников, в том числе должностных лиц Генеральной прокуратуры.\r\nПо информации журналистов "Bihus.info", судья Федорчук является одним из судей Окружного административного суда Киева, получившим в 2013 году служебное жилье в столице, которое в дальнейшем ним было приватизировано. На момент получения жилья, в собственности судьи был жилой дом площадью 444 кв.м в Буче. Журналисты отмечают, что судья не проживает в полученной квартире, а сдает ее в аренду. Таким образом, по мнению журналистов, судья Федорчук своими действиями сделал невозможным передачу вышеуказанной квартиры другим государственным служащим, требующим служебное жилье и фактически использовал свое служебное положение в личных целях.\r\n26 июня Высшей квалификационной комиссией судей запланировано рассмотрение вопроса о поддержке решений коллегий ВККС, принятых в рамках процедуры квалификационного оценивания судей, в том числе в отношении судьи Федорчука.\r\nНапомним, что Общественный совет добропорядочности дал негативный вывод касательно Федорчука (https:\/\/grd.gov.ua\/data\/files\/conclusions\/Kvalifikatsiine%20Otsiniuvania%202019\/31.05\/2019.05.31_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf