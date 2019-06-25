Крупные промпотребители готовятся к старту нового энергорынка

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), государственное предприятие "Укрэнерго" и крупные промышленные потребители готовы к запуску оптового энергорынка с 1 июля 2019 года .

Об этом шла речь на семинаре по подготовке к работе в новом рынке электроэнергии, организованном ExPro consulting.

Целью мероприятия было – прояснить проблемные моменты вхождения в новый энерорынок небытовых потребителей. Среди участников – крупные промышленные и аграрные предприятия, ритейлеры.

Представитель компании "Укрэнерго" Катерина Чайкина сообщила, что НКРЭКУ урегулирована все вопросы энергорынка относительно регуляторной части. "Регулятор подготовил все документы, не вижу никаких вопросов к Нацкомиссии", - отметила Чайкина.

Председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский отметил, что готовность к запуску нового рынка - максимальная. "Когда стало понятно, что никакого переноса не будет, то все напряглись и ускорили свой уровень готовности. Минэнергоугля, Кабинет Министров и НКРЭКУ сделали все, чтобы новый рынок запустить вовремя, согласно законодательству", - отметил Алексей Дубовский.

В свою очередь, бывший министр энергетики Сергей Чех подчеркнул, что переносить запуск рынка опасно и чревато негативными последствиями для энергетики и для всей страны.

"По моему мнению, поставленные законом задачи выполнены, все нужные нормативы приняты, все сегодня декларируют готовность к работе в новых условиях. Мы не можем допустить торможения реформ. Торможение энергореформе - это удар по имиджу Украины на международной арене, удар по имиджу энергокомпаний перед потребителями. Перенос - это откладывание реформы, тогда как открытие рынка - это новые возможности, это либерализация, это индикативные цены, участие импортных поставщиков", - отметил Сергей Чех.

Как ранее сообщалось, с 1 июля в Украине стартует второй этап энергореформы, который предполагает запуск нового оптового рынка электроэнергии.

Напомним, реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

В конце мая Кабмин разработал постановление о компенсации роста тарифов для населения через механизм спецобязательств, которые возлагаются на госпредприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Как ранее сообщалось, гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что компания готова участвовать в поддержании тарифов для населения при введении нового энергорынка.