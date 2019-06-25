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25 июня 2019, вторник, 19:10 356
Политика 2019-06-25T19:10:01+03:00
Українські Новини
Митирополита Онуфрия наградили орденом Святого апостола Андрея Первозваного

Митирополита Онуфрия наградили орденом Святого апостола Андрея Первозваного

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в день торжеств в честь его небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого, награжден Священным Синодом УПЦ - орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, награждение за Блаженнейшего за пастырский труд состоялось сегодня после праздничной литургии в Киево-Печерской лавре.

Сегодня в Украинской Православной Церкви празднуют также 5-летие интронизации Митрополита Онуфрия на кафедре Киевских Митрополитов и 75-летие, которое Предстоятель встретит в этом году. По церковной традиции все торжества было решено объединить и отметить в день тезоименитства - день ангела.

Также сегодня представители Поместных Православных Церквей передали адреса со словами приветствия от Предстоятелей своих Церквей вручили Блаженнейшему владыке памятные подарки.

Как сообщал Центр информации УПЦ, приняли участие в торжествах и выразили поддержку Митрополиту Онуфрию делегации Поместных Православных Церквей - митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийской Церкви); митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимской Церкви); митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний (Русской Церкви); архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура (Румынской Церквии); епископ Моравичский Антоний (Сербской Церкви); митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарской Церкви); митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис) (Кипрской Церкви); епископ Гайновский Павел (Польской Церкви); архиепископ Пражский Михаил (Чешской Церкви); протоиерей Назарий Полатайко (Православной Церкви в Америке).

 
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