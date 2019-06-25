Кипрская православная церковь призвала Зеленского вернуть захваченные храмы УПЦ

Митрополит Тамасосский Исаия, возглавляющий делегацию Кипрской православной церкви, призвал украинскую власть вернуть Украинской православной церкви (УПЦ) захваченные храмы и обеспечить равные права верующим всех конфессий в стране.\r\nОб этом сообщил Отдел внешних церковных связей УПЦ.\r\nСегодня, 25 июня, после окончания Божественной литургиии в Киево-Печерской лавре митрополит Тамасосский Исаия зачитал слова обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к украинскому правительству и парламенту.\r\nМитрополит Исаия, поздравив Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины, подчеркнул, что вместе с тем, "здесь, на священной и героической украинской земле происходит непостижимо большая трагедия и несправедливость по отношению к миллионам православных украинцев, находящихся под пастырской опекой Блаженнейшего митрополита Онуфрия".\r\nПо его словам, речь идет о "тысячах православных украинских граждан, которые изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников".\r\nИерарх Кипрской православной Церкви заявил, что "в мировом православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят в Украине против наших братьев".\r\nПоэтому, заявил он, "мы поднимаем наш голос и вместе с тем выражаем протест совместно с голосом миллионов православных по всему миру, которые разделяют нашу печаль – вместе с украинцами, европейцами, греками, киприотами, арабами, сербами, поляками, чехами, словаками, болгарами, румынами, американцами, русскими, грузинами, албанцами и многими другими".\r\nПотому что, по его словам, "все мы являемся членами единого Тела Христа Бога нашего. И когда болит один член тела, боль испытывают все члены этого тела".\r\nГлава делегации Кипрской православной церкви подчеркивает, что "невозможно, чтобы в демократическом государстве, таком как Украина, происходили подобные нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины".\r\nИменно поэтому, митрополит Тамасосский, от имени всех православных, просит Президента Украины "услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого".\r\nВ то же время он подчеркнул, что православные христиане Европы начинают собирать подписи со всей Европы для того, "чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости".\r\nВ конце своего обращения митрополит Исаия высказал уверенность, что Владимир Зеленский, как "демократичный человек, который любит свой народ, сделает все то, что является правильным и справедливым, чтобы украинцы видели своего Президента как отца и защитника их прав".