Кипрская православная церковь призвала Зеленского вернуть захваченные храмы УПЦ

Митрополит Тамасосский Исаия, возглавляющий делегацию Кипрской православной церкви, призвал украинскую власть вернуть Украинской православной церкви (УПЦ) захваченные храмы и обеспечить равные права верующим всех конфессий в стране.

Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Сегодня, 25 июня, после окончания Божественной литургиии в Киево-Печерской лавре митрополит Тамасосский Исаия зачитал слова обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к украинскому правительству и парламенту.

Митрополит Исаия, поздравив Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины, подчеркнул, что вместе с тем, "здесь, на священной и героической украинской земле происходит непостижимо большая трагедия и несправедливость по отношению к миллионам православных украинцев, находящихся под пастырской опекой Блаженнейшего митрополита Онуфрия".

По его словам, речь идет о "тысячах православных украинских граждан, которые изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников".

Иерарх Кипрской православной Церкви заявил, что "в мировом православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят в Украине против наших братьев".

Поэтому, заявил он, "мы поднимаем наш голос и вместе с тем выражаем протест совместно с голосом миллионов православных по всему миру, которые разделяют нашу печаль – вместе с украинцами, европейцами, греками, киприотами, арабами, сербами, поляками, чехами, словаками, болгарами, румынами, американцами, русскими, грузинами, албанцами и многими другими".

Потому что, по его словам, "все мы являемся членами единого Тела Христа Бога нашего. И когда болит один член тела, боль испытывают все члены этого тела".

Глава делегации Кипрской православной церкви подчеркивает, что "невозможно, чтобы в демократическом государстве, таком как Украина, происходили подобные нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины".

Именно поэтому, митрополит Тамасосский, от имени всех православных, просит Президента Украины "услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого".

В то же время он подчеркнул, что православные христиане Европы начинают собирать подписи со всей Европы для того, "чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости".

В конце своего обращения митрополит Исаия высказал уверенность, что Владимир Зеленский, как "демократичный человек, который любит свой народ, сделает все то, что является правильным и справедливым, чтобы украинцы видели своего Президента как отца и защитника их прав".