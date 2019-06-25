Дмитрий Литвин: История с возвращением России в ПАСЕ без выполнения резолюций и изменения политики России началась с денежной темы

Колумнист интернет-издания "Лига" Дмитрий Литвин на своей странице в Facebook прокомментировал возвращение России в ПАСЕ.

1) Вся эта история с возвращением России в ПАСЕ без выполнения резолюций и изменения политики России началась с денежной темы. В Москве отказались платить ежегодный взнос – что-то около 30 миллионов евро. Оказалось, что это существенные деньги для ПАСЕ. Думаю, что Украина вполне могла бы заплатить эти 30 миллионов, лишь бы только у идеи возвращения России (когда это было ещё только идеей) нашлось меньше сторонников. Что такое 30 миллионов для государства? Это мизер. Вон, например, на президентский фонд для Порошенко в бюджете на 2019 год предусмотрели аж миллиард гривен. Я даже спрашивал об этом у членов нашей делегации в ПАСЕ: почему мы не можем заплатить, восполнив дефицит, возникший из-за отказа Росссии? 30 миллионов ежегодно для Украины – это значительно дешевле, чем возвращение России. Внятного ответа так и не получил. Вот не надо было деньги жалеть.

2) Особенно мило видеть, как наши депутаты, рассказывая о ценностях в ПАСЕ, пытаются переубедить европейцев. Можно ли, например, того же депутата Арьева, который у нас глава делегации в ПАСЕ, убедить проголосовать за что-то невыгодное ему в Верховной Раде, просто рассказав ему о ценностях? Нет. Вот деньгами или решением партийных боссов Арьева можно переубедить, а рассказом о ценностях – точно нельзя. Так что это сейчас наша делегация столкнулась со своим же отражением.

3) Есть ещё важный, скажем так, идеологический нюанс. Стоило бы с самого начала без иллюзий смотреть на Совет Европы. Эта институция, созданная после второй мировой войны, отображает одну из базовых сверхценных идей Европы – типа что на континенте должен быть диалог, и пусть даже с негодяями, и пусть даже имитационный, но – диалог. Пока в СЕ не входит Беларусь, например, но если бы Лукашенко отказался от смертной казни и сделал хотя бы символические шаги по демократизации – и Беларусь вошла бы. А вот Турция входит в Совет Европы, и турки даже проголосовали за возвращение России. Простой вопрос: почему Турции можно там голосовать, а России нельзя? Турция делает то же самое, причём дольше. Часть Кипра – под оккупацией, в стране – реальные политические репрессии, плюс постоянное мочилово курдов и даже военное вмешательство в дела соседних ослабленных государств. Это для нас вот турки – важный партнёр в сдерживании России в Чёрном море, а для многих старых европейцев – турки ещё меньше Европа, чем путинские русские. А ещё там в Совете Европы – Венгрия, в которой всё меньше демократии. Там – принципиально недемократический Азербайджан, где власть передаётся от отца к сыну. Там – Армения, которая контролирует Карабах. Может, и их всех тоже лишать права голоса, выступлений и так далее? В нашей политической повестке всё это вообще ничего не значит. Лишать так лишать. А вот где-нибудь в Берлине или Париже такая проблематика выглядит серьёзно. В общем, мало того что этих старых европейцев муляет денежный вопрос, так ещё им всё-таки гораздо проще унизить нас возвращением России, чем критически оценивать или не дай бог пересматривать свою же базовую сверхценную идею. И если так, то изначально было очень странно – заморачиваться борьбой против России именно в ПАСЕ.

4) Главное для нас – санкции против России не в ПАСЕ, хотя это и было приятным, а в экономической реальности. Тут без перемен.