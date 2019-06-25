26.06.19 13:30 Пресс-конференция: "Эксперты, политологи и журналисты призывают кандидатов в депутаты прекратить использование грязных технологий"

26 июня 2019, в 13:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Эксперты, политологи и журналисты призывают кандидатов в депутаты прекратить использование грязных технологий".\r\nCпикеры: \r\n\r\nАндрей Еременко, социолог;\r\n Владимир Гайдамачук, журналист;\r\nИгорь Оваденко, ветеран АТО;\r\n Геннадий Прищепчук, общественный деятель;\r\n Алексей Вороненко, политолог.\r\n\r\nАккредитация журналистов: 067-34-33-444\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж