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  • 26.06.19 13:30 Пресс-конференция: "Эксперты, политологи и журналисты призывают кандидатов в депутаты прекратить использование грязных технологий"
25 июня 2019, вторник, 15:10 11
Пресс-центр 2019-06-25T15:14:02+03:00
Українські Новини
26.06.19 13:30 Пресс-конференция: "Эксперты, политологи и журналисты призывают кандидатов в депутаты прекратит

26.06.19 13:30 Пресс-конференция: "Эксперты, политологи и журналисты призывают кандидатов в депутаты прекратить использование грязных технологий"

26 июня 2019, в 13:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Эксперты, политологи и журналисты призывают кандидатов в депутаты прекратить использование грязных технологий".

Cпикеры:

  1. Андрей Еременко, социолог;
  2. Владимир Гайдамачук, журналист;
  3. Игорь Оваденко, ветеран АТО;
  4. Геннадий Прищепчук, общественный деятель;
  5. Алексей Вороненко, политолог.

Аккредитация журналистов: 067-34-33-444

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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