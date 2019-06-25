На Закарпатье масштабный пожар: на рассвете полыхал туристический комплекс

Во вторник, 25 июня, вспыхнула крыша здания туристического комплекса "Виссон", который расположен на окраине в селе Кострино, Великоберезнянского района.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на ГосЧС, сообщение о возгорании спасателям поступило в 4:38.

До прибытия спасателей, администрация заведения эвакуировали всех посетителей. К счастью, никто не пострадал.

Площадь возгорания составляет около 500 кв. м. ликвидируют пожар 3 единицы техники из Большого Березного и Перечина.

Уже в 5:40 пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Напомним, масштабный пожар начался под Киевом: полыхали склады.

Ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.