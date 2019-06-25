"Книжка про сміття" поставила вопрос сортировки отходов днипровским подросткам, - Токарев

"Книжка про сміття", вышедшую в благотворительном проекте ЛакіБукс, презентовали в Днипре на международном книжном фестивале BookSpace.

На презентации автор-составитель книги, Галина Ткачук, рассказала об истории создания уникального издания. Оно родилось в результате совместной работы взрослых менторов и восьми киевских подростков, которые стали соавторами книги на эко-воркшопе от ЛакіБукс.

"Хотя у книги и много соавторов, каждый из которых привнес свой стиль, свое видение и свой "кусочек" текста, но все же я пыталась сделать нашу "Книжку про сміття" логичной и хорошо структурированной, а также вспомнить в ней все важные аспекты "мусорной проблемы" и способы, которыми человечество пытается ее решить. Надеюсь, книга пригодится не только тем, кто только знакомится с этой проблематикой, но и читателям, которые хотели бы уже известные им "мусорные" факты и проблемы свести в определенную целостность", - рассказывает Галина Ткачук.

"Год назад мы провели экологический воркшоп с киевскими школьниками. Мы уже тогда знали, что по его результатам будет написана книга. Но сегодня мы видим, как "Книжка про сміття" поднимает вопрос сортировки отходов перед днепровскими подростками и детьми в других регионах страны и это лучший показатель ее эффективности", - считает инициатор проекта ЛакіБукс, основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

Презентация на фестивале BookSpace состоялась на Детской сцене, живописно расположившейся на набережной Днепра. В ее проведении Галине помогли представители местной организации ЕКОпатруль. Они обсудили с детьми особенности сортировки отходов в Днипре и дали практические советы о том как и куда именно они могут сдать вторсырье. Небольшая станция сортировки работала даже непосредственно у Детской сцены, потому приобщиться к инициативе можно было прямо на месте.

Дети активно участвовали в дискуссии, делились опытом других стран, известным им из путешествий. Больше всего вопросов вызвала статистика образования и переработки твердых бытовых отходов в Украине.

Презентации "Книжки про сміття" с Галиной Ткачук и Видавництвом Старого Лева также состоялись в Виннице, Харькове и Запорожье, а уже скоро книгу можно будет прочесть и в библиотеках восточных и южных областей Украины, которые получат книгу в свои фонды благодаря проекту ЛакіБукс.