Выпускной в Академии Нацгвардии провели под песню Газманова "Офицеры, россияне"

Национальная гвардия начала служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии Нацгвардии в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии, передают Українськi Новини.\r\n"Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту использования гвардейцами песни, которая популяризирует российских военных. В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни во время празднования выпуска одной из групп Национальной академии Национальной гвардии Украины", - сказано в нем.\r\nРанее в СМИ появилась информация и видеозапись, на которой выдно, как выпускники Академии Нацгвардии танцуют на выпускном под песню Газманова "Офицеры".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, таможенники не пустили российского певца Олега Газманова в Литву. \r\nГазманов отыграл концерт в оккупированном Донецке, на очереди Луганск.\r\nЗато вот ранее соцсети высмеяли Газманова за критику Beatles.