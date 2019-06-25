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25 июня 2019, вторник, 10:46 25
Силовые структуры 2019-06-25T10:46:51+03:00
Українські Новини
Выпускной в Академии Нацгвардии провели под песню Газманова "Офицеры, россияне"

Выпускной в Академии Нацгвардии провели под песню Газманова "Офицеры, россияне"

Национальная гвардия начала служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии Нацгвардии в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии, передают Українськi Новини.

"Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту использования гвардейцами песни, которая популяризирует российских военных. В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни во время празднования выпуска одной из групп Национальной академии Национальной гвардии Украины", - сказано в нем.

Ранее в СМИ появилась информация и видеозапись, на которой выдно, как выпускники Академии Нацгвардии танцуют на выпускном под песню Газманова "Офицеры".

Как сообщали Українські Новини, таможенники не пустили российского певца Олега Газманова в Литву. 

Газманов отыграл концерт в оккупированном Донецке, на очереди Луганск.

Зато вот ранее соцсети высмеяли Газманова за критику Beatles.

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