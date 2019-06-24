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24 июня 2019, понедельник, 18:57 1139
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Українські Новини
В Днепре разгорается скандал из-за действий команды депутата горсовета Краснова, – СМИ

В Днепре разгорается скандал из-за действий команды депутата горсовета Краснова, – СМИ

Олег Зинченко и Анна Мосьпан. Фото: apostrophe.ua
Олег Зинченко и Анна Мосьпан. Фото: apostrophe.ua

Главное управления Национальной полиции в Днепропетровской области открыло 2 уголовных производства по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины против окружения депутата Днепровского городского совета Загида Краснова.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

По словам осведомленного источника в полиции, в деле фигурируют близкие помощники скандально известного депутата горсовета.

"Они организовали процесс поиска и переговоров с людьми, имена и фамилии которых совпадают с одним из ныне действующих депутатов Верховной Рады, для дальнейшей регистрации "техническими кандидатами" против парламентария на ближайших выборах за денежное вознаграждение", - сказал на правах анонимности собеседник издания.

Источник утверждает, что речь идет об Анне Мосьпан (активист организации и одноименной партии Загида Краснова "Общественная сила"), которая выступала основным переговорщиком, а также ныне действующем районном депутате от той же "Общественной силы" Олеге Зинченко, который сопровождал ее во время передвижения по области.

Анна Мосьпан и Загид Краснов. Фото: apostrophe.uaАнна Мосьпан и Загид Краснов. Фото: apostrophe.ua

По информации источника в ГУ Нацполиции, полиция проверяет и другие эпизоды в связи с незаконной деятельностью "активистов", приближенных к депутату горсовета Краснову в связи с уже поданными ранее в Центральную избирательную комиссию документов на регистрацию "технических" кандидатов в народные депутаты граждан, с фамилией и именем аналогичными ныне действующему парламентарию из Днепра.

Больше новостей о: Загид Краснов Подкуп избирателей Днипровский горсовет Анна Мосьпан Олег Зинченко

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