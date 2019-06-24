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24 июня 2019, понедельник, 15:00 1450
Общество 2019-06-24T17:00:04+03:00
Українські Новини
Кличко уволил в. о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост"

Кличко уволил в. о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за инцидента на Осокорках. Об этом городской глава сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня случилось событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которое проезжало под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам по выявленным проблемам. Я освобождаю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям», – подчеркнул киевский мэр.

Он также добавил, что поручил транспортному департаменту провести оперативную проверку всех инфраструктурных объектов в столице и доложить о те сооружения, что особенно нуждаются в ремонте.

"Также я поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостох из тех, где сейчас проходят ремонтные работы", – подытожил Виталий Кличко.

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