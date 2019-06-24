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  • В Раде создали рабочую группу по изучению махинаций с кредитами ЕБРР в Кабмине и Нафтогазе, – Деркач
24 июня 2019, понедельник, 14:54 1136
Экономика 2019-06-24T16:45:03+03:00
Українські Новини
В Раде создали рабочую группу по изучению махинаций с кредитами ЕБРР в Кабмине и Нафтогазе, – Деркач

В Раде создали рабочую группу по изучению махинаций с кредитами ЕБРР в Кабмине и Нафтогазе, – Деркач

Депутаты рассмотрят вопрос растраты чиновниками "Нафтогаза" и Кабмина европейских кредитов на закупку газа. О создании рабочей группы написал на странице в соцсети нардеп Андрей Деркач.

По словам Деркача, группа была создана на заседании бюджетного комитета ВР.

"Тратят налево и направо кредитные деньги, которые выделялись Европейским банком на закупку газа, помогают иностранными политиками защитить их особые интересы во время добычи газа на территории Украины, злоупотребляют в закупках и многое другое. Чтобы разобраться в том, что натворили у Гройсмана и Коболева, решением Комитета ВР по вопросам бюджета была создана рабочая группа", - написал Деркач.

Как глава рабочей группы, Деркач отправил запросы на Генпрокуратуру, Кабмин, Энергетическую таможню ДФС и "Нефтегаз".

"Жду от них незамедлительной реакции. На основании полученной информации будем принимать решение о создании временной следственной комиссии. Виновные в воровстве и коррупции должны "посидеть, подумать" над своим явно незаконным поведением", - резюмировал Деркач.

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