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24 июня 2019, понедельник, 11:51 503
Экономика 2019-06-24T14:15:03+03:00
Українські Новини
Руководство "Укрэнерго" работает на срыв запуска нового рынка электроэнергии, - Корольчук

Руководство "Укрэнерго" работает на срыв запуска нового рынка электроэнергии, - Корольчук

Руководитель НЭК "Укрэнерго" в обращениях к правительству, СНБОУ и Минэнерго дезинформирует эти органы относительно ситуации с запасами угля и пытается заблокировать своевременный запуск рынка электроэнергии с 1 июля.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук для сайта "Корреспондент" , комментируя заявление руководителя "Укрэнерго" о возможных веерные отключения электроэнергии из-за повышенного ее потребления во время жары.

 
"Временно исполняющий обязанности директора" Укрэнерго "Всеволод Ковальчук занял довольно хитрую позицию, или является следствием сознательной лжи, или банальной профнепригодности. Ведь обвинения энергетиков в пустых складах угля - это как минимум не владение проблемой и попытки перебросить жар (почти буквально учитывая жару) и ответственность на ТЭС. В "Укрэнерго" прекрасно знают, что ТЭС не могут купить уголь, поскольку низкий тариф не позволяет не то, что импортировать, а даже заплатить за уголь у государственных шахт. Такие процессы могу указывать лишь на то, что все это делается для того, чтобы загнать энергетиков в "минус" и обвалить таким образом рынок", - написал Корольчук.
 
По мнению эксперта, в результате в выигрыше будет Игорь Коломойский, который выступает против введения рынка электроэнергии.
 
"Скорее всего выгодоприобретателем от таких действий будет тот же Мюнхаузен, ой, простите, тот самый Коломойский. Позиция ферросплавного олигарха, который готов красить "два ларька", заключается в недопущении рынка электроэнергии", - отметил Корольчук.
 
Эксперт считает, заявления руководства "Укрэнерго" - это искривление истинных причин и последствий недофинансирования нужд ТЭС. И отметил, что одним из вариантов решения проблемы дефицита электроэнергии является ее импорт, который станет возможным после запуска рынка.
 
"Обращение Ковальчука в СНБОУ, правительство и Минэнерго - это продолжение политики "Укрэнерго", которые уже больше месяца занимаются саботажем и срывом внедрения рынка электроэнергии. В то же время, энергетический кризис - это факт. И фактом является также молчание "Укрэнерго", одним из вариантов решения проблемы является импорт электроэнергии, который станет юридически возможным после введения реформы. Но "Укрэнерго" и здесь дало маху - и к импорту электроэнергии не готово", - отметил Корольчук.
 
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

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