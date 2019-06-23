В Харькове водитель влетел в горсовет

В Харькове водитель автомобиля въехал в здание городского совета на площади Конституции.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в области.\r\nОтмечается, что в результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.\r\nСообщение о ДТП поступило в полицию 23 июня около 7:50.\r\nИнформация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.\r\nДТП в Харькове. Фото: Нацполиция \r\nДТП в Харькове. Фото: Нацполиция \r\nКак сообщали Украънськы Новини, ранее в Харькове столкнулись микроавтобус и маршрутка, пострадали 10 человек.\r\nКроме того, в Харькове из-за ДТП с бензовозом вылилось на асфальт 7 тонн топлива.\r\nТакже в Харькове грабитель, пытаясь скрыться с места преступления на автомобиле, попал в ДТП. Полицейские задержали правонарушителя, который совершил грабеж.