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23 июня 2019, воскресенье, 14:33 88
Происшествия 2019-06-23T14:47:07+03:00
Українські Новини
В Харькове водитель влетел в горсовет

В Харькове водитель влетел в горсовет

ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция
ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

В Харькове водитель автомобиля въехал в здание городского совета на площади Конституции.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в области.

Отмечается, что в результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сообщение о ДТП поступило в полицию 23 июня около 7:50.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

Как сообщали Украънськы Новини, ранее в Харькове столкнулись микроавтобус и маршрутка, пострадали 10 человек.

Кроме того, в Харькове из-за ДТП с бензовозом вылилось на асфальт 7 тонн топлива.

Также  в Харькове грабитель, пытаясь скрыться с места преступления на автомобиле, попал в ДТП. Полицейские задержали правонарушителя, который совершил грабеж. 

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