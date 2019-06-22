Советник Мангера попался на взятке 30 тыс. долларов

Военная прокуратура в Херсонской области разоблачила на взятке директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", советника председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства вымогатель получил за содействие в выделении 3-х земельных участков на территории с. Счастливцево.

"Военная прокуратура готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - от метили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.

Ранее в Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки.