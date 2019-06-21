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  • ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет почти 44 млн грн неиспользованных субсидий
21 июня 2019, пятница, 14:32 12
Политика 2019-06-21T15:30:03+03:00
Українські Новини
ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет почти 44 млн грн неиспользованных субсидий

ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет почти 44 млн грн неиспользованных субсидий

В мае 2019 ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" сделал перерасчет неиспользованных субсидий на сумму 43,7 млн грн., начисленных до 1 февраля 2019 в течение отопительного периода 2018-2019 гг. Перерасчет был выполнен в соответствии с постановлением КМУ № 534 по почти 60 тыс лицевых счетов.

В течение октября 2018 - мая 2019 около 300 тыс домохозяйств Днепропетровской области получили безналичную субсидию на газ на общую сумму 785 млн грн. По состоянию на май у 59,8 тыс клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" оставались неиспользованными 43,7 млн грн государственных компенсаций на оплату газа. Это на 81% меньше по сравнению с прошлым годом.

"В отличие от прошлого года, потребителям не будут возвращать наличными сэкономленную стоимость газа до 100 кубометров. Перерасчет состоялся в автоматическом режиме и он отображен в сумме на квитанции за май, - сообщила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь. - Стоит напомнить, что с мая уже началось назначение жилищной субсидии на следующий срок, поэтому, получив информацию об имеющейся просроченной более месяца задолженности, общая сумма которой превышает 340 грн, - жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначена".

Если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон потребитель документально подтвердит уплату задолженности или заключит договор о ее реструктуризации, - жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона.

Поэтому, по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, необходимо обращаться в управление социальной защиты населения. Клиенты, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными.

Чтобы не допускать задолженности, ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" обращает внимание потребителей, что ориентироваться нужно исключительно на сумму к оплате, вносить ее вовремя и в полном объеме. Информацию о переплатах или долгах можно узнать из квитанций за газ, которые ежемесячно компания направляет по почте. Кроме того, клиенты "Днепропетровскгаз Сбыт" могут в любое время проверить баланс лицевого счета в личном кабинете на сайте 104.ua и другими дистанционными сервисами - мобильными приложениями 104 Mobile или 104 Mobile Lite, Viber бот 7104ua.
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