подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец
21 июня 2019, пятница, 11:58 454
Политика 2019-06-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке э

"Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец

Директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец убежден, что Украина не может потерять шанс на внедрение нового рынка электроэнергии по европейскому образцу. Об этом он заявил в интервью изданию "Бизнес". 

"Готовность зависит от людей. Сразу без проблем быть не может. Лично мое мнение, если мы сейчас потеряем время, то мы рискуем отложить введение рынка на длительное время. В течение последних двух лет я занимался внедрением реформы, работая в "Энергоатоме", и я знаю, что это важный шанс, которым мы должны воспользоваться. Если сейчас не стартуем, дальше выборы, зимний период, актуальные проблемы в настоящее время не будут решаться. Рынок нужно запускать и постепенно активизировать рыночные сегменты", - сказал Петриковец.

Константин Петриковец объяснил функции ГП "Гарантированный покупатель" в новом рынке.

"Согласно последним решениям, есть три главных направления деятельности нашего ГП. Прежде всего, это обеспечение работы зеленой генерации. Мы выкупаем электроэнергию по зеленому тарифу и продаем ее на рынке "на сутки вперед". Во-вторых, мы обеспечим функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Мы покупаем электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продаем Поставщикам универсальных услуг (поставщики населению по фиксированному тарифу, - ред.) По ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения. Часть продаем на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Третье направление: аукционы для зеленой генерации. Согласно закону, они будут проводиться в 2020 году. Но уже сейчас мы должны готовиться, создавать нормативную базу, нарабатывать процедуры, обучать персонал", - отметил глава предприятия.

Как сообщалось, 1 июля должен запуститься новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины в направлении имплементации Третьего энергопакета ЕС. Для своевременного запуска рынка, Правительством на базе ГП "Энергорынок" созданы два государственных предприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". Первое организует торговлю электроэнергией на электронных площадках. "Гарантированный покупатель" обеспечивает покупку всей зеленой электроэнергии, а также играет важную роль в обеспечении цены для населения на существующем уровне (так называемый механизм PSO).
Архив
Новости
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты 13:29
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен 13:23
Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 13:00
За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен 12:54
Рубль в конце рабочей недели снова подскочил 12:38
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok