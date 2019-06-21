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21 июня 2019, пятница, 11:00 307
Общество 2019-06-21T13:00:03+03:00
Українські Новини
Киевский университет имени Шевченко отменил назначение Портнова

Киевский университет имени Шевченко отменил назначение Портнова

Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Портнов Андрей Фото: aportnov.com

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко отменил назначение бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права.

Об этом Українським Новинам сообщили в отделе кадров университета.

"Приказ подписан ректором и сегодня зарегистрирован. Точнее, зарегистрирован вчерашним числом, когда ректор его подписал. Приказ вступил в силу", - сообщил представитель отдела кадров.

По его словам, мотивация увольнения в приказе не указана.

"Юридическая практика мотивацию (в таких приказах) требует в отдельных, крайне исключительных обстоятельствах. Таких обстоятельств здесь не было", - сказал он.

Представитель отдела кадров подчеркнул, что приказ ректора от 20 июня отменил предыдущий приказ о назначении Портнова на кафедру.

Сам Портнов в своем Telegram-канале заявил, что спокойно отреагировал на данную ситуацию.

Вечером 20 июня около 1 тыс. студентов Киевского национального университета имени Т.Шевченко провели акцию протеста против назначения Портнова профессором кафедры конституционного права.

Акция протеста студентов КНУ имени Шевченко 20 июня 2019Акция протеста студентов КНУ имени Шевченко 20 июня 2019

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

19 июня он был назначен на должность профессора кафедры конституционного права Киевского национального университета имени Т.Шевченко.

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