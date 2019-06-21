Киевский университет имени Шевченко отменил назначение Портнова

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко отменил назначение бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в отделе кадров университета.\r\n"Приказ подписан ректором и сегодня зарегистрирован. Точнее, зарегистрирован вчерашним числом, когда ректор его подписал. Приказ вступил в силу", - сообщил представитель отдела кадров.\r\nПо его словам, мотивация увольнения в приказе не указана.\r\n"Юридическая практика мотивацию (в таких приказах) требует в отдельных, крайне исключительных обстоятельствах. Таких обстоятельств здесь не было", - сказал он.\r\nПредставитель отдела кадров подчеркнул, что приказ ректора от 20 июня отменил предыдущий приказ о назначении Портнова на кафедру.\r\nСам Портнов в своем Telegram-канале заявил, что спокойно отреагировал на данную ситуацию.\r\n\r\nВечером 20 июня около 1 тыс. студентов Киевского национального университета имени Т.Шевченко провели акцию протеста против назначения Портнова профессором кафедры конституционного права.\r\n\r\n\r\nАкция протеста студентов КНУ имени Шевченко 20 июня 2019\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 мая Портнов вернулся в Украину.\r\n19 июня он был назначен на должность профессора кафедры конституционного права Киевского национального университета имени Т.Шевченко.