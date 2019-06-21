подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 09:53 687
Политика 2019-06-21T12:45:03+03:00
Українські Новини
В "Укрлендфарминге" Бахматюка прогнозируют высокий урожай озимых зерновых

В "Укрлендфарминге" Бахматюка прогнозируют высокий урожай озимых зерновых

Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний "Укрлендфарминг" - прогнозирует высокий урожай озимых зерновых культур в 2019 году за счет удачных погодных условий, а также благодаря использованию новых технологий.

Об этом в комментарии УНИАН  сообщил руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса в компании "Уклендфарминг"  Владимир Фантух .

Согласно сообщению, нынешний весенний период для озимых культур, в целом, оказался довольно благоприятным по температурному режиму и характеризовался большим количеством осадков.

"Применяемые нами технологии разрешают полностью использовать осадки и формируют предпосылки для получения урожая озимых культур выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В то же время Владимир Фантух отметил, что проливные весенние дожди могли негативно сказаться на качественных показателях урожая.

"Дожди провоцируют возникновение большого количества болезней и вредителей. Особое внимание сейчас уделяем борьбе с фузариозом зерна пшеницы, который из-за погодных условий может иметь массовое проявление", - подчеркнул Владимир Фантух.

По данным компании, в западных и северных областях Украины  развитие сельскохозяйственных культур происходит в условиях достаточного, местами избыточного, увлажнения почвы и умеренного температурного режима. Вследствие проливных и частых дождей наблюдается локальное затопление посевов. Много полей стоит под водой, есть много смывов сельскохозяйственных культур и повреждений градом.

Также Владимир Фантух добавил, что агрометеорологические условия для формирования урожая поздних культур, в частности, подсолнечника и кукурузы, на протяжении стартового периода были благоприятными для формирования хорошей вегетативной массы, что будет способствовать получению высокого урожая этой группы культур.

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" начала весеннюю посевную кампанию яровых зерновых культур 8 апреля.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии 3 июня завершили весеннюю посевную, засеяв яровыми зерновыми, в целом, 7,2 млн га.

"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Больше новостей о: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг

Архив
Новости
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты 13:29
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен 13:23
Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 13:00
За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен 12:54
Рубль в конце рабочей недели снова подскочил 12:38
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok