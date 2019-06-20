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20 июня 2019, четверг, 19:34 173
Выборы 2019-06-20T21:00:02+03:00
Українські Новини
Неизвестные через суд хотят вернуть Бойко в "Оппозиционный блок" из "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Неизвестные через суд хотят вернуть Бойко в "Оппозиционный блок" из "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Сегодня, 20 июня, в Окружной административный суд г. Киева подан иск с требованиями принудительно вернуть Юрия Бойко в ряды политической партии "Оппозиционный блок". В Центральную избирательную комиссию, Министерство юстиции Украины, правоохранительные органы и суды направлены однотипные заявления и жалобы о якобы незаконности формирования списка кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с Юрием Бойко с требованием не допустить их регистрацию.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Осознавая, что Юрий Бойко является самым рейтинговым кандидатом на пост премьер-министра Украины, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно побеждает на выборах в Верховную Раду, политические конкуренты от старой и новой власти пытаются любой ценой остановить регистрацию списка кандидатов в народные депутаты Украины путем судебных запретов и сфабрикованных обращений в органы государственной власти", - сказано в заявлении партии.

Представители "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что никаких правовых оснований для недопуска партии в выборах не существует. Также в партии убеждены, что власть не сможет помешать Юрию Бойко стать народным депутатом и завести в парламент свою мощную команду.

Напомним, что уже новая власть требовала открытия уголовных производств против лидеров партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука за переговоры по снижению цены на газ для Украины.

Кроме того, "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала дипломатические представительства, международных наблюдателей и украинское гражданское общество осудить попытки помешать оппозиции принять участие в выборах, использовать административный ресурс и грязные рейдерские технологии.

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