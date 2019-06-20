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  • Глава Минрегионстроя Зубко должен решить вопрос водоснабжения на Донбассе, - гендиректор Директората Минэнергоугля Буславец
20 июня 2019, четверг, 12:09 462
Политика 2019-06-20T12:09:14+03:00
Українські Новини
Глава Минрегионстроя Зубко должен решить вопрос водоснабжения на Донбассе, - гендиректор Директората Минэнерго

Глава Минрегионстроя Зубко должен решить вопрос водоснабжения на Донбассе, - гендиректор Директората Минэнергоугля Буславец

Министерству регионального развития и министру Зубко необходимо срочно реагировать на ситуацию на Донбассе, где сложилась недопустимая обстановка с отсутствием водоснабжения из-за долгов КП "Вода Донбасса". Такое мнение высказала генеральный директор Директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец в среду 19 июня во время круглого стола "Обратный отсчет до нового рынка электроэнергии в Украине", организованного USAID. 

"Я могу сказать, что недавно было проведено, если я не ошибаюсь, позавчера (17 июня) было проведено заседание комиссии по этому вопросу (вопрос водоснабжения Донбасса, - ред.). Этот вопрос рассматривался, и было поручение от министерства (Минэнергоугля), господин Зубко должен решать этот вопрос. Это не только вода Донбасса, но и водоснабжение, водоотведение в регионе", - отметила Ольга Буславец.

Гендиректор Директората развития энергетических рынков Минэнергоугля подчеркнула, что вопрос КП "Вода Донбасса" - это крайне болезненный воспрос, поскольку у этого потребителя электроэнергии - наибольшая задолженность. "Можно сказать, что даже на контролируемой территории не оплачиваются счета за воду, что не позволяет компании рассчитаться за электроэнергию. Это недопустимая ситуация, когда мы говорим о рыночных отношениях. Все должны платить и нужно принимать меры, которые выровняют эту ситуацию", - отметила Ольга Буславец.

Напомним, жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса". 

Ранее сообщалось, что жители Константиновки Донецкой области уже месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, люди перекрывают дороги и митингуют.

27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, Вице-премьер-министр Украины и Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли) предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у  предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).
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