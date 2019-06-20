26.06.19 12:00 Пресс-конференция об аудите потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019

26 июня 2019, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция об аудите потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019.\r\nОрганизации ВПЛ требуют от новоизбранного Президента Украины обязать Кабинет Министров Украины до конца 2019 провести аудит потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019 с привлечением независимых аудиторов, и общественного сектора, как совещательного органа, и обнародовать результаты аудита.\r\nТакже активисты настаивают на том, чтобы к концу текущего года глава государства обязал Кабмин осуществить детальный анализ действующих\/реализованных жилищных программ по областям Украины и обнародовать результаты.\r\nПереселенцы, которые имеют статус участника боевых действий, обращаются к Президенту Украины и Кабинету Министров Украины с отдельной требованием профинансировать реализацию Постановления КМУ от 18 апреля 2018 № 280 "Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" .\r\nПереселенцы требуют от новоизбранного главы государства обязать правительство разработать условия для создания электронного реестра потребностей ВПЛ и технического обеспечения его функционирования. Дополнительным требованием является создание отдельного экспертного совета при Президенте Украины по проблемам ВПЛ, деоккупации Донбасса и Крыма.\r\nПереселенцы считают, что такой совет необходимо создать на волонтерских началах из самых руководителей\/лидеров членских общественных, благотворительных организаций ВПЛ, и предоставить впервые за 6 лет возможность самим ВПЛ и АТО участвовать формировании политики по темам ВПЛ и Донбасса\/Крыма.\r\n01.07.2019 года под стенами КМУ внутренне перемещенными лицами, имеющими статус УБД запланировано проведение бессрочного "лежащего" митинга. К данному митингу планируют приобщаться и ВПЛ без данного статуса, чтобы таким образом побудить должностных лиц к решению вопросов, связанных с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.\r\nСпикеры:\r\n\r\nГреков Николай, мэр г. Александровск Луганской области, доброволец "Айдар";\r\nВирьовкина Лилия, председатель ОО "Ти потрібен Україні", ОО "Сильніші разом";\r\nЭмиралиев Рустем, председатель ОО "Крымские переселенцы";\r\nМакада Анна, председатель ОО "Объединение переселенцев "Апрель - 2014";\r\nЛавриненко Александр, председатель ОО "Сообщество беженцев из Донецка и Востока Украины".\r\n\r\nСправка:\r\nЭти требования появились в результате анализа и оценки результатов внедрения интеграции внутренне перемещенных лиц по инициативе ОО "Сильніші разом . Впервые за пять лет с начала оккупации Донбасса и Крыма организации переселенцев со всей Украины объединились, чтобы изучить ситуацию с обеспечением и реализацией их прав и свобод. Поэтому 12 декабря 2018 при содействии ПРООН в Украине в городе Днепре состоялся Форум организаций внутренне перемещенных лиц. В итоге, после совместной работы в течение 3 месяцев, на волонтерских началах появился совместный документ "Оценка результатов внедрения Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и Плана мероприятий по реализации Стратегии ...", который был подписан 51 организациями ВПЛ и ВПЛ\/АТО.\r\nКонтактное лицо: Греков Николай Александрович, тел. 066 161 85 84, Grekov13021970@gmail.com, Лилия Вирьовкина, тел. 050 530 49 77, Lilya.veryovkina@gmail.com.\r\nАккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж