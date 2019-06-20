26.06.19 12:00 Пресс-конференция об аудите потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019

26.06.19 12:00 Пресс-конференция об аудите потраченных международных и государственных средств на реализацию ж

26 июня 2019, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция об аудите потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019.

Организации ВПЛ требуют от новоизбранного Президента Украины обязать Кабинет Министров Украины до конца 2019 провести аудит потраченных международных и государственных средств на реализацию жилищных программ ВПЛ и восстановление Донбасса за 2014-2019 с привлечением независимых аудиторов, и общественного сектора, как совещательного органа, и обнародовать результаты аудита.

Также активисты настаивают на том, чтобы к концу текущего года глава государства обязал Кабмин осуществить детальный анализ действующих/реализованных жилищных программ по областям Украины и обнародовать результаты.

Переселенцы, которые имеют статус участника боевых действий, обращаются к Президенту Украины и Кабинету Министров Украины с отдельной требованием профинансировать реализацию Постановления КМУ от 18 апреля 2018 № 280 "Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" .

Переселенцы требуют от новоизбранного главы государства обязать правительство разработать условия для создания электронного реестра потребностей ВПЛ и технического обеспечения его функционирования. Дополнительным требованием является создание отдельного экспертного совета при Президенте Украины по проблемам ВПЛ, деоккупации Донбасса и Крыма.

Переселенцы считают, что такой совет необходимо создать на волонтерских началах из самых руководителей/лидеров членских общественных, благотворительных организаций ВПЛ, и предоставить впервые за 6 лет возможность самим ВПЛ и АТО участвовать формировании политики по темам ВПЛ и Донбасса/Крыма.

01.07.2019 года под стенами КМУ внутренне перемещенными лицами, имеющими статус УБД запланировано проведение бессрочного "лежащего" митинга. К данному митингу планируют приобщаться и ВПЛ без данного статуса, чтобы таким образом побудить должностных лиц к решению вопросов, связанных с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Спикеры:

Греков Николай, мэр г. Александровск Луганской области, доброволец "Айдар";

мэр г. Александровск Луганской области, доброволец "Айдар"; Вирьовкина Лилия, председатель ОО "Ти потрібен Україні", ОО "Сильніші разом";

председатель ОО "Ти потрібен Україні", ОО "Сильніші разом"; Эмиралиев Рустем, председатель ОО "Крымские переселенцы";

председатель ОО "Крымские переселенцы"; Макада Анна, председатель ОО "Объединение переселенцев "Апрель - 2014";

председатель ОО "Объединение переселенцев "Апрель - 2014"; Лавриненко Александр, председатель ОО "Сообщество беженцев из Донецка и Востока Украины".

Справка:

Эти требования появились в результате анализа и оценки результатов внедрения интеграции внутренне перемещенных лиц по инициативе ОО "Сильніші разом . Впервые за пять лет с начала оккупации Донбасса и Крыма организации переселенцев со всей Украины объединились, чтобы изучить ситуацию с обеспечением и реализацией их прав и свобод. Поэтому 12 декабря 2018 при содействии ПРООН в Украине в городе Днепре состоялся Форум организаций внутренне перемещенных лиц. В итоге, после совместной работы в течение 3 месяцев, на волонтерских началах появился совместный документ "Оценка результатов внедрения Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и Плана мероприятий по реализации Стратегии ...", который был подписан 51 организациями ВПЛ и ВПЛ/АТО.

Контактное лицо: Греков Николай Александрович, тел. 066 161 85 84, Grekov13021970@gmail.com, Лилия Вирьовкина, тел. 050 530 49 77, Lilya.veryovkina@gmail.com.

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