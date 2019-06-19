Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно за призывы присоединить Волынскую область к Польше

Луцкий городской суд приговорил 23-летнего мужчину к 3 годам лишения свободы с установлением испытательного срока в 1 год за призывы присоединить Волынскую область к Польше. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Волынской области, передают Українські Новини.

"Жителя Волыни наказали за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, распространяя материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к объединению волынских земель с Республикой Польша, 23-летний житель Любомльского района совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Суд признал его виновным в совершении этого преступления.

На судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся.

Суд учел молодой возраст подсудимого и наличие на его иждивении малолетнего ребенка.

Поэтому мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением испытательного срока в 1 год.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил 64-летнего жителя Волынской области к 3 годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока условно за сепаратистские публикации в российской социальной сети "Одноклассники".